علي إبراهيم



احتفى مركز عبدالعزيز حمد الصقر للتنمية والتطوير بغرفة تجارة وصناعة الكويت في ختام مشروع تأهيل وتدريب حديثي التعيين والمعني بتأهيل وتدريب الموظفين حديثي التعيين بالقطاعين الخاص والعام والذي عقد لمدة 3 أسابيع متتالية في الفترة من 3 إلى 20 سبتمبر 2023 بمقر غرفة تجارة وصناعة الكويت.



وحظي المشروع عند الإعلان عنه قبل نحو شهرين بإقبال كثيف تم على إثره التنسيق لطرح البرنامج مجددا للمشاركات العامة وكذلك بالتنسيق للمشاركات خاصة لبعض الجهات الأهلية والحكومية، حيث شارك في البرنامج 30 متدربا من كلا القطاعين الأهلي والحكومي.



وقال مدير عام غرفة تجارة وصناعة الكويت رباح الرباح: «على الرغم من أن هذا المشروع المميز والرائد من نوعه يطرح للمرة الأولى في مركز عبدالعزيز حمد الصقر للتنمية والتطوير، إلا أنه لاقى صدى واسعا ومشاركات فعالة من كلا القطاعين الخاص والعام، ما يدل على نجاح البرنامج في تحقيق مبتغاه بخدمة الموظفين حديثي التعيين وتأهيلهم للعمل بثقة ونجاح».



وأضاف ان هذا هو ما تسعى دوما له بغرفة تجارة وصناعة الكويت في خدمة المجتمع وتوفير احتياجات القطاعين الأهلي والحكومي.



ووجه كلمة خاصة للمشاركين المبتدئين بسوق العمل وقادة المستقبل: «في مجالات عملكم لقد بذلتم أفضل ما لديكم بالالتزام طوال 3 أسابيع مضت وتلقيتم المهارات والمعارف الأساسية بكل حرص وشغف لبدء طريق العمل الناجح في سوق العمل بالكويت، ستعودون غدا إلى أماكن العمل الخاصة بكم ومع استمرار مسيرتكم المهنية تذكروا دوما أن التعليم والمعرفة رحلة تمتد معكم مدى الحياة».



وأشاد بمحاضري البرنامج الذين اجتهدوا وحرصوا على تقديم أفضل ما لديهم من خبرات بأبسط الطرق والوسائل بالطرح حتى يتمكن المشاركون من تلقي المهارات والمعلومات بسلاسة ويسهل عليهم العمل بها وتطبيقها في بيئة عملهم.



واشتمل المشروع على 3 مراحل أساسية في كل مرحلة مجموعة برامج متنوعة امتدت لـ 3 أسابيع تم فيه تدريب المشاركين على عدد من المهارات الأساسية مثل مهارات التواصل وأخلاقيات العمل وحل المشاكل مع نبذة من المهارات القانونية وأساسيات التسويق والمبيعات وكيفية إدارة علاقات العملاء مع التوعية بالأمن السيبراني ومهارات المحاسبة لغير المحاسبين مع أسس كتابة التقارير الإدارية وكيفية رفع الكفاءة الوظيفية مع فضل المهارات بالابتكار والتفكير الإبداعي، كما تم خلال البرنامج الاطلاع واستعراض التجارب العملية في سوق العمل الكويتي والعمل كمجاميع لإيجاد الحلول لبعض التمارين العملية من أرض الواقع.



وتضمن البرنامج عرضا لما يتم العمل به في كل من شركات القطاع الخاص ومؤسسات الدولة الحكومية وكيفية نهج العمل فيما بينهما. ولقد تم في نهاية الحفل توزيع الشهادات على المشاركين كما تم تكريم كوكبة من المحاضرين الوطنيين الخبراء والمتخصصين في مجالات برامج المشروع.



وتعد هذه المبادرة الرائدة في مجال تأهيل وتدريب حديثي التعيين من أجل تحفيز بيئة ممكنة تسهم في تعزيز العمل بين قطاعات الدولة المتنوعة هي الأولى من نوعها في مركز عبدالعزيز حمد الصقر للتنمية والتطوير الذي قام بالإعداد والتخطيط لهذا المشروع الضخم من خلال دراسة احتياجات سوق العمل الكويتي للمهارات والمعارف الأساسية التي يستوجب تزويدها لحديثي التعيين، إذ إن للمركز الخبرة الطويلة والاختصاص بتنفيذ العديد من البرامج القصيرة والمهنية وطويلة المدى والتعاقدية في عدة مجالات متنوعة في التجارة والاقتصاد والصناعة والتأمين وغيرها من الأنشطة التي تخدم سوق العمل الكويتي.



وأنشئ هذا البرنامج في غرفة تجارة وصناعة الكويت، لخدمة مساعي الغرفة في تطوير القطاعين الأهلي والحكومي من خلال تدريب وتأهيل كوادر العمل الحديثة لديهم لنقلهم من المرحلة الدراسية إلى مرحلة العمل بالسوق على النحو الذي يكفل للقطاعين سبل النجاح في مباشرة حديثي التعيين لأعمالهم بثقة واحترافية دون عوائق، ما يشكل مساهمة مباشرة لدعم وتمكين بيئة الأعمال في الكويت من خلال هذا المشروع الوطني.



جدير بالذكر أن مركز عبدالعزيز حمد الصقر للتنمية والتطوير التابع لغرفة تجارة وصناعة الكويت هو مركز غير ربحي يسعى إلى تنفيذ عدد كبير ومتنوع من برامج التأهيل والتدريب وبناء القدرات على النحو الذي يسهم في تعزيز بيئة الأعمال وتنمية قدرات ومهارات العاملين سواء في القطاعين الخاص أو العام.