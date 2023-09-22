مفرح الشمري



حقق الشاعر الكويتي عبدالله علي العنزي المركز الأول بفئة «المديح النبوي» للشعر الفصيح بـ «منحة البدر» التي تنظم ضمن مهرجان البدر بنسخته الثانية بدعم ورعاية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة. جاء ذلك في حفل افتتاح الدورة الثانية للمهرجان بالفجيرة الذي أقيم صباح امس تحت رعاية وبحضور سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة بحضور الشيخ سالم بن خالد القاسمي وزير الثقافة والشباب، والشيخ م.محمد بن حمد بن سيف الشرقي مدير دائرة الحكومة الإلكترونية بالفجيرة، والشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي.



وأكد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة دور المشاريع الثقافية في إبراز الفنون العربية والإسلامية عبر مختلف الأدوات والتقنيات التعبيرية، وتعزيز حضورها في المجتمع خاصة بين جيلي الأطفال والشباب، وتوضيح مكانتها في المحافظة على الموروث الاجتماعي والديني لدولة الإمارات والتعريف به عالميا، منوها إلى الاهتمام الذي توليه حكومة الفجيرة، ممثلة بتوجيهات ودعم صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة للمبادرات النوعية التي تحتفي بالفنون الإسلامية بكل أشكالها، وتحتفي بالمناسبات الدينية التي تعد جزءا من ثقافة المجتمعات العربية والإسلامية، وتدعم مسيرة العمل الثقافي والفني للدولة على مستوى العالم.



كما أشار ولي عهد الفجيرة سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، إلى أهمية ترسيخ قيم الإسلام السمحاء في أذهان الأجيال ونفوسهم، وتسليط الضوء على مفاهيم السيرة النبوية الشريفة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، والحديث عن مآثره ومواقفه والدروس المستفادة منها.



من جانبه، قال وزير الثقافة والشباب الشيخ سالم بن خالد القاسمي: «تساهم مثل هذه الفعاليات النوعية في إثراء القطاع الثقافي في الدولة وتعزز من المعرفة بقيمنا وتراثنا الثقافي المستوحى من ديننا الإسلامي ومن سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، الهدف الأسمى الذي يبرز دولة الإمارات كوجهة ثقافية تستهدف مختلف شرائح المجتمع والمهتمين في التعرف على التراث الإسلام عبر مجالات الفن والإبداع، ونؤمن بأهمية دعم وتشجيع الشباب في تطوير قدراتهم الإبداعية، حيث يسهم هذا التشجيع في إثراء الاطلاع لدى فئة المبدعين المحليين، الأمر الذي سيسهم في تحقيق رؤية القيادة الرشيدة بإرساء الإنتاج الفكري والمعرفي كأداة مهمة في التطور والتنمية».



وتضمن حفل الافتتاح كلمة المهرجان التي ألقتها سليمة المزروعي، وأوبريت بعنوان «نور الهدى» قدمه 100 طالب من مدارس الفجيرة، وسلط الضوء على مراحل السيرة النبوية الشريفة وقصة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الإسلام عبر لوحات عرض راقصة وأشعار مغناة، كما تضمن فيلما قصيرا عن منحة البدر المالية التي أطلقتها مبادرة البدر في وقت سابق هذا العام.



وكرم سمو ولي عهد الفجيرة الفائزين في منحة البدر المالية الذين تم الإعلان عن أسمائهم في الحفل في فروع المنحة الثلاثة، حيث فازت ربا شعبان في فئة السيرة النبوية، وعبدالله علي العنزي في فئة ديوان شعر في مديح الرسول صلى الله عليه وسلم، ود.زكية محمد خالد في فئة السيرة للأطفال واليافعين، كما كرم سموه أعضاء لجنة التحكيم في المنحة.



حضر حفل الافتتاح أحمد حمدان الزيودي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة، ومبارك الناخي وكيل وزارة الثقافة والشباب، وشذى الملا القائم بأعمال وكيل الوزارة لقطاع الفنون والتراث في وزارة الثقافة والشباب، وجمع من المديرين والمسؤولين من داخل الفجيرة وخارجها.