القاهرة - محمد صلاح



يبدو أن الفترة الحالية تشهد إقبالا كبيرا على تصوير وإنتاج ومشاهدة أعمال درامية تدور معظمها حول الجرائم والقتل والعصابات، لأن الأكشن أصبح سيد الشاشة، خاصة على المنصات بعد نجاح مسلسل «سفاح الجيزة».



أول هذه الأعمال الدرامية التي يتم تصويرها مسلسل «بين السطور»، والذي تدور أحداثه حول جريمة قتل غامضة لأحد الشباب ويتم البحث عن القاتل، ويشارك في بطولته عدد من النجوم مثل: صبا مبارك ومحمد علاء وأحمد فهمي، وهو تأليف مريم نعوم وإخراج وائل فرج.



وهناك مسلسل «نقطة سودة» بطولة أحمد فهمي الذي يجسد خلاله شخصية شاب اسمه «عمر»، وهو صاحب توكيل سيارات، يتورط في جريمة قتل، وهو من تأليف أمين جمال وإخراج محمد أسامة.



والطريف أن الفنانة حنان مطاوع لها عملان دراميان يدوران حول جرائم وأكشن، فقد انتهت من تصوير مسلسل «هابي هالوين»، والمسلسل سيناريو وحوار محمد أشرف وإخراج أحمد عبده. كما تواصل حنان في الفترة الحالية تصوير «صوت وصورة» والذي يتطرق إلى جريمة قتل.