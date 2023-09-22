توج نادي ووريرز بلقب بطولة كأس السوبر الأولى لهوكي الجليد للرجال للموسم الرياضي (2023-2024)، فيما أحرز فريق وايلد كاتس لقب البطولة ذاتها لفئة السيدات والتي نظمهما نادي الألعاب الشتوية الكويتي مساء الأربعاء الماضي.



وجاء فوز «ووريرز» حامل لقب الدوري للنسخة الماضية بعد تغلبه على نظيره «ستارز» صاحب المركز الثاني للنسخة نفسها بنتيجة 7-4 بعد مباراة جيدة من الفريقين حسمها الفريق الفائز بحسن استثماره للفرص السانحة، بدوره تمكن «وايلد كاتس» من حسم لقب السيدات بفوزه الصريح على نظيره «وبلو ويفز» 3-0، إذ قدم لاعبات الفريق الفائز أداء متميزا هجوما ودفاعا ما مكن فريقهن من التتويج بأول نسخة للبطولة.



وبهذه المناسبة، قال رئيس النادي فهيد العجمي إن تنظيم النادي للبطولات الرياضية بمختلف الألعاب الشتوية للجنسين ولجميع الفئات السنية يأتي لإتاحة الفرصة للاعبي ولاعبات النادي للاستمتاع بممارسة رياضتهم المفضلة بحماسة وأمان، مضيفا ان إقامة هذه البطولات تهدف إلى تجهيز اللاعبين للمشاركة مع المنتخبات الوطنية في البطولات الخارجية، منوها بمستويات لاعبي ولاعبات الفرق الأربعة بمباراتي البطولة.



وتضمن اليوم الرياضي أيضا إضافة لمباراتي كأس السوبر تقديم لاعبي السرعة على الجليد «سبيد» لعروض في فنون اللعبة، كما قدمت لاعبة الاستعراض على الجليد الـ «فيغر» من فئة البراعم عرضا استعراضيا.