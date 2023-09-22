عقد مجلس إدارة الاتحاد الكويتي للكرة الطائرة اجتماعا تنسيقيا مع إدارة الاتحاد الكويتي الرياضي المدرسي والتعليم العالي امس لبحث اتفاقية التعاون المشترك بينهما.



وترأس الاجتماع رئيس اتحاد الكرة الطائرة د.جابر المري وحضره نائبه ناصر العويد وأمين السر المساعد نايف الخميلي وعضو مجلس الإدارة نايف الفيلكاوي ورئيس لجنة المسابقات خالد الدويسان ومقرر اللجنة مالك المعيلي، بينما حضر من جانب الاتحاد المدرسي رئيس الاتحاد فيصل المقصيد ونائبه وليد عايش وكل من د.ناصر بنيان ود.عادل نصار مدير الاتحاد.



وناقش الطرفان خلال الاجتماع سبل التعاون المشترك بين الاتحادين من أجل بناء اللاعب البطل وصقل الموهوبين، بالإضافة إلى تبادل الخبرات الميدانية بين الاتحادين، وتم التطرق لإقامة مهرجانات للبراعم واللاعبين الصغار.



وقد أكد أهمية التعاون المشترك بين الاتحادين باعتباره اللبنة الأولى في طريق النهوض وتطوير اللعبة والاهتمام باللاعبين صغار السن وتنمية مهاراتهم بمنهج علمي مقنن من جميع الجوانب لتكوين قاعدة عريضة يستفيد منها الاتحاد والأندية مستقبلا.