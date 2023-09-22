أكدت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، أن تشلسي يتجه إلى خفض حجم الإنفاق على الرواتب داخل النادي عقب الصفقات العديدة التي أبرمها خلال الفترة الماضية.



وذكرت الصحيفة أن «البلوز» يتطلع إلى خفض فاتورة الأجور السنوية بنحو 80 مليون جنيه إسترليني، خاصة أنه منذ استحواذ تود بوهلي وكليرليك كابيتال على النادي عام 2022 أنفق تشلسي حوالي مليار جنيه إسترليني على انتقالات اللاعبين، مع زيادة فاتورة أجورهم بشكل غير مفاجئ.



وأضافت: «حسبما كشف أحد مؤسسي كليرليك أكد أن تشلسي على وشك الحصول على استثمار كبير من شركة أريس مانغيمنت الأميركية لزيادة الدخل في النادي».



وأشارت إلى أن النادي اللندني باع 13 من لاعبي الفريق الأول إما بشكل دائم أو على سبيل الإعارة لتخفيض النفقات.



واختتمت: «في الوقت نفسه يحاول الحصول على أموال أكبر للنادي، إذ أفادت التقارير بأن تشلسي دخل في شراكة مع شركة إدارة الأصول البديلة الأميركية بحجم استثمارات يصل إلى 404 ملايين جنيه إسترليني إضافية».