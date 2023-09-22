أقيمت أول من أمس مراسم رفع العلم الكويتي في القرية الرياضية بمدينة هانغزو - الصين بمقر الوفود المشاركة في دورة الألعاب الآسيوية الـ 19 والتي ستنطلق منافساتها غدا حتى 8 أكتوبر المقبل.



وجاءت مراسم رفع العلم الكويتي في سماء هانغزو بحضور عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الكويتية الشيخ جابر ثامر الجابر، ومدير بعثة الكويت عضو مجلس الإدارة فاطمة حيات وأمين السر المساعد علي المري، بالإضافة إلى عدد من لاعبي منتخباتنا المشاركة في الدورة.



وسيجرى حفل الافتتاح غدا، وكجزء من الفلسفة الخضراء للحدث، ستستخدم الألعاب النارية الرقمية كبديل للألعاب النارية التقليدية. وقال شا شياو لان، المدير الرئيسي لحفل الافتتاح إن الألعاب النارية المادية تتسبب في تلوث الهواء، ولذلك قررت اللجنة المنظمة استبدالها بالألعاب النارية الرقمية، التي لن تقل جمالا عن الألعاب النارية المادية، بل إنها ستتيح تقديم عروض أكثر إبداعا وإثارة.



من جهته، ذكر الشيخ جابر ثامر الجابر أن رفع علم الكويت هو إعلان للمشاركة وبداية المشوار في دورة الألعاب الآسيوية، مبينا ان جميع اللاعبين الكويتيين سيكونون على قدر المسؤولية بخوض المنافسات والظهور بصورة مشرفة، مشيدا بالجهود المبذولة من قبل الأجهزة الإدارية والفنية واللاعبين.



من جانبها، قالت مديرة البعثة فاطمة حيات ان احتفالية رفع العلم جاءت بحضور 40 لاعبا ولاعبة بمشاركة عمدة قرية هانغزو وعضو اللجنة المنظمة للبطولة، وأضافت ان منتخباتنا الوطنية باشرت تدريباتها اليومية بعد منح الوفد يوما راحة بعد الوصول من رحلة شاقة، وذلك على فترات محددة من قبل اللجنة المنظمة، حيث باشر منتخب المبارزة تدريباته على صالة الألعاب الرياضية بجامعة هانغزو ديانزي بقيادة مدربه الإيطالي لويجي تاراتيلو. ويدشن منتخب اليد في الثانية ظهرا أول تدريباته على صالة المركز الرياضي لجامعة تشجيانغ قونغشانغ.



وستنطلق تدريبات رماية السكيت وبندقية الرصاص على ميدان وصالة فويانج للرماية بحضور عبدالله الطرقي ومنصور الرشيدي وسعود السبيعي وتركي الشمري وحمد النمشان وعلي المطيري وخالد الماجد وفاطمة الزعابي وخالد المضف.



ويبدأ أبطال الملاكمة تدريبهم في العاشرة صباحا على قاعة كلية تشجيانغ للتدريب الرياضي بحضور اللاعبين نورة المطيري وتركي أبوقزينة، ومنصور خليفة وعلي طاهر. ويحتضن ملعب الاسكواش بمركز التدريب الرياضي الأولمبي في هانغزو تدريبات لاعبي منتخبنا الوطني للاسكواش المكون من عبدالله المزين، وعلي الرامزي، وعمار التميمي وفلاح محمد.



إلى ذلك، تأهل لاعب منتخبنا الوطني للتجديف عبدالرحمن الفضل إلى الدور نصف النهائي بعد منافسة قوية تمكن من خلالها من تحقيق المركز الثالث، كما استهل محمد السبتي ويوسف عبدالهادي مشوارهما بحصولهما على المركز الخامس في منافسات زوجي المزدوج - رجال، بعد منافسة قوية شهدتها المسابقة بين منتخبات الهند والعراق وهونغ كونغ، وسيلعب الثنائي السبتي وعبدالهادي أدوار الترضية الأحد المقبل.



ويدخل الفضل منافسات الدور نصف نهائي في الواحدة ظهر اليوم تسبقها منافسات اللاعبة سارة الفقعان في الدور ذاته، ويسعى اللاعبان الى تحقيق الإنجاز بالتأهل الى الدور النهائي والمنافسة على الميداليات الملونة.





«الأولمبي» يتعادل مع البحرين.. والأمل في مواجهة تايلند



مبارك الخالدي



على طريق تصحيح الأوضاع وتحسين الصورة التي ظهر عليها في بداية مشواره بدورة الألعاب الآسيوية الـ 19 في الصين، ليتجاوز آثار الهزيمة الكبيرة أمام منتخب كوريا الجنوبية 0-9، تعادل منتخبنا الأولمبي مع منتخب البحرين 1-1 في المباراة التي جمعتهما امس ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الخامسة، ليضع الأزرق النقطة الأولى في رصيده، في انتظار مواجهته مع منتخب تايلند الأحد المقبل.



وظهر منتخبنا بصورة افضل من مباراته الأولى امام كوريا، وكانت الرغبة واضحة لدى اللاعبين في تحقيق نتيجة إيجابية.



ورفع البحرين رصيده الى نقطتين. وتقدم الأحمر البحريني بهدف علي محمد (52) ثم تعادل للأزرق سلمان العوضي (73). وبهذا التعادل تأجل موقف المنتخبين من التأهل المباشر الى الدور ربع النهائي انتظارا لنتائج الجولة الأخيرة، حيث يلتقي الأزرق مع تايلند والبحرين مع كوريا الجنوبية التي ضمنت الصدارة بعد الفوز الثاني لها على حساب تايلند ٤-٠.



في الشوط الأول بادر الأزرق في التقدم الى الهجوم بتناقل الكرة بثقة وأجبر المدرب ايمليو بيكسي على التبديل الإجباري بداعي الإصابة لكل من عبدالعزيز ناجي (14) والذي اعلن الاتحاد لاحقا اصابته بالرباط الصليبي، وطلال القيسي (31) وأدى البدلاء يوسف الحقان وسلمان العوضي ما هو مطلوب وتصدى القائم الأيسر للحارس البحريني سلمان عادل لتسديدة قوية لحمد الطويل 23.



وفي الشوط الثاني أشرك الجهاز الفني بندر السلامة، كما دفع بسلطان الفرج في مركز الظهير، وتقدم محسن فلاح لزيادة الكثافة الهجومية ومن خطأ دفاعي سجل علي محمد من الزاوية الضيقة للحارس عبدالرحمن الفضلي (52) ليساهم الهدف في رفع وتيرة اللقاء.



وداهمت الإصابات الأزرق مجددا بخروج عثمان الدوسرى ودخول محمد الراشد (60) وأدرك منتخبنا التعادل من ضربة حرة مباشرة نفذها العوضي بنجاح على يسار الحارس (73)، وكان فيصل الشطي قريبا من تسجيل هدف التقدم من ركنية السلامة (87).



وشهدت الدقائق الأخيرة خشونة متعمدة من جانب لاعبي البحرين وخرج اللاعب عبدالله نمر مطرودا بالبطاقة الحمراء لاعتدائه بالضرب على الشطي، لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي.



نورا المطيري: أتمنى أن تخدمني القرعة



تتزين البعثة الكويتية إلى آسياد 2023 بحضور نسائي كبير، من بينهن الملاكمة نورا المطيري التي تعد نموذجا في كسر القيود والتقاليد في حلبات يسيطر عليها الرجال وتعتبرها هي «رياضة المفاجآت».



تقول المطيري (35 عاما) إن الجميل في الملاكمة أنها رياضة «لا يمكن توقع نتائجها. لدي القدرة الفنية والتقنية. أتمنى فقط أن تخدمني القرعة لأتمكن من بلوغ أدوار متقدمة.. بدأت الاستعداد للآسياد منذ مطلع العام في البرتغال وفرنسا وهولندا، وخضت بطولات عدة. الآمال كبيرة ولدي ثقة في قدرتي على تحقيق مركز متقدم ولم لا انتزاع ميدالية».



ونورا المطيري أول خليجية تشارك في بطولة العالم للملاكمة وأول كويتية تخوض بطولة دولية في رياضة «الفن النبيل». وتقول في هذا الصدد: «سعيدة جدا لأن المرأة الكويتية باتت قادرة على إظهار قوتها ومكانتها رياضيا. هذا مدعاة للفخر لنا كخليجيات».