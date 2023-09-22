عبدالحميد الخطيب



تختتم اليوم في الثامنة مساء على خشبة مسرح الدراما بمركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي، أنشطة الدورة الـ 23 لمهرجان الموسيقى الدولي، الذي أقامه المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب في الفترة من 18 حتى 22 الجاري، تحت رعاية وزير الإعلام ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية رئيس المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب عبدالرحمن المطيري، وذلك بأمسية طربية بعنوان «ليلة موسيقار الأجيال الراحل محمد عبدالوهاب» بقيادة المايسترو د.محمد الموجي وفرقته الموسيقية.



من جانب آخر، استضاف مسرح الدراما مساء امس الأول الحفل الغنائي المتنوع «ألحان الذكريات» للمايسترو د.محمد البعيجان والذي قدم بمصاحبة فرقته الموسيقية أروع الألحان مع باقة من أغنيات الزمن الجميل الكويتية والخليجية والعربية التي لها ذكريات لدى الجمهور، حيث أدى «الكورال» من المواهب الشابة «ميدلي» لكوكب الشرق ام كلثوم، وللعندليب عبدالحليم حافظ، وللسيدة فيروز، وقدموا «ميدلي» للفنان الكبير عبدالله الرويشد وللنجمة نوال الكويتية، وسط تفاعل كبير من الحضور.



وخلال الحفل، قام الأمين العام المساعد لقطاع الفنون بالمجلس الوطني مساعد الزامل بتكريم د.البعيجان، ومن ثم ألقى الزامل كلمة «ارتجالية»، قال فيها: كنا أنا ود.محمد نحب المسرح، نمثل على خشبته في المدرسة، كنا كاريزما جميلة في الكوميديا والتمثيل، لكنه كان يحب العزف على البيانو، ولمَ لا فهو ابن الفنان الراحل عبدالرحمن البعيجان، واليوم وبعد عمر طويل لا يوجد أجمل من الصداقة، صداقة الأوفياء، صداقة الطفولة الآتية من قلب صاف ونية صافية.



وأضاف الزامل: اليوم أتشرف بأن أكرم أخي الموسيقار د.محمد البعيجان هذا الفنان الكبير، وأشكر كل من يقف خلف الكواليس من العاملين في المجلس الوطني وأيضا بمركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي، كما أوجه الشكر إلى د.أيوب خضر الذي وقف معنا وقفة تستحق الثناء والتقدير.



وأبدع المايسترو د.محمد البعيجان وفرقته الموسيقية و«الكورال» في تقديم «ميدلي» لأغاني أبوبكر سالم، وكذلك أغاني «السامري» و«الطمبورة»، و«السواحلي» وايضا «ميدلي» لأغنيات «فنان العرب» محمد عبده وطلال سلامة وعبدالمجيد عبدالله، وغيرهم من المطربين، وكان مسك الختام مع الأغنية الوطنية «هلي».