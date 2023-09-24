شاركت الفنانة سارة النومس ممثلة لدولة الكويت في معرض الكاريكاتير الدولي سانت جوست لي مارتل (الصالون الدولي للكاريكاتير) الـ 42 والمقام في مدينة ليموند في فرنسا.



وافتتح محافظ المنطقة ونائب مقاطعة ليموند، ورئيس المجلس البلدي للمحافظة أمس المعرض الذي تشارك فيه جمعية الكاريكاتير الكويتية بـ 50 لوحة كاريكاتيرية ويستمر لمدة اسبوعين.



وقد حضرت النومس افتتاح المعرض ممثلة للكويت، وذلك مع نخبة من الفنانين العرب، حيث أعربت النومس عن عظيم فخرها بالمشاركة في المعرض لأنها المشاركة الاولى للكويت به.



وتحرص النومس على تشجيع الفن الكويتي في المحافل الدولية مصورة الفنانين على انهم سفراء لدولهم، حيث يلتقي الفنانون والمهتمون بالفن في المعارض الفنية وتتم المشاركات الفنية والثقافية.



وأضافت: سعد الكثير من الفنانين بمشاركة الكويت في هذا المعرض، حيث لفتت الانتباه كثرة الأعمال المشاركة من الكويت مقارنة بالسنوات الماضية.



وختمت النومس حديثها باعتزازها بالمشاركات العربية المميزة في المعرض.



واختير الفنان سعد حاجو من سورية كأول فنان عربي يعتبر ضيفا رئيسيا في المعرض وتخصيص معرض مصغر خاص به يضم مجموعة من اعماله ورسوماته المتحركة والمنحوتات الفنية.