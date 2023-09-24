تمثل تمائم دورة الألعاب الآسيوية التي تفتتح السبت في هانغزو الصينية مجموعة من الروبوتات التي تبعث الروح الأولمبية، السلام والصداقة.



ويكشف الثلاثي كونغ كونغ، ليان ليان وتشن تشن، عن تراث المدينة المضيفة العميق وحيويتها المعاصرة. يوجه نداء إلى العالم ويدعو الجميع إلى حضور الألعاب في هانغجو.



أما كونغ كونغ فيمثل آثار مدينة ليانغجو، حازم، صادق، طيب القلب، رياضي وعاطفي.



فيما ليان ليان يمثل البحيرة الغربية، وهي موقع آخر للتراث العالمي. يستمد اسمه من بحيرة أوراق اللوتس الخضراء: نقي، حيوي، لطيف، أنيق، ومضياف.



وتشن تشن: يمثل قناة بكين- هانغزو الكبرى، والتي تم إدراجها في قائمة التراث العالمي للأونيسكو: شجاع، ذكي، متفائل، ومغامر.



أما الميداليات التي ستوزع للرياضيين المتوجين فتحمل اسم شان شوي. تتميز شان شوي بشكل اليشم (حجر كريم) الاحتفالي المستوحى من ثقافة مدينة ليانغجو التي يعود تاريخها إلى 5 آلاف عام، ويعتبر هذا اليشم المربع المتكامل مع ميدالية مستديرة فريدا، ويمكن التعرف عليه بشكل كبير.