القاهرة - ناهد إمام



افتتح م.طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية يرافقه اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة والسفيرة مريم الكعبي سفيرة الامارات بالقاهرة اولى محطات خدمة وتموين السيارات بالوقود لشركة أدنوك الإماراتية في مصر والتي تقع في منطقة دجلة بحي المعادي.



وتفقد الوزير الخدمات المقدمة بالمحطة التي بلغت تكلفتها الاستثمارية 50 مليون جنيه وتوفر 250 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وتقدم الخدمات المتميزة التي تواكب متطلبات واحتياجات العملاء والمستهلكين من كافة انواع الوقود سواء البنزين والسولار او الغاز، وتشمل خدمة تموين السيارات بالبنزين 92 و95 والسولار، حيث تتميز المحطة بطاقة تموين كبيرة للسيارات تبلغ نحو 12 منفذ تموين للبنزين 92 ومثلها للبنزين 95 و8 منافذ لتموين السولار، علاوة على خدمة تموين السيارات بالغاز الطبيعي، حيث اوضح م.عبد الفتاح فرحات رئيس شركة غازتك ان محطة الشركة لتموين السيارات بالغاز بمحطة ادنوك تبلغ قدرتها التموينية 1200 سيارة في اليوم، لافتا إلى ان عدد المحطات المشتركة بين شركتي غازتك وادنوك تبلغ 4 محطات تم تشغيل محطتين بالفعل بمنطقة الهرم بالجيزة ومدينة الحرفيين ببورسعيد، وجار اتخاذ الإجراءات اللازمة لتشغيل المحطتين الأخريين بالعاشر من رمضان بمحافظة الشرقية ومدينة كفر الزيات بمحافظة الغربية.



وتمثل المحطة الجديدة باكورة استثمارات الشركة الاماراتية في مصر في مجال تسويق وتوزيع المنتجات البترولية بالسوق المحلي من خلال شراكتها الجديدة مع شركة توتال انرجيز الفرنسية للتسويق والتي بدأت بموجبها الشركة الاماراتية الرائدة في ضخ استثمارات جديدة لها في مصر لتشغيل محطات تحمل علامتها التجارية تباعا خلال الفترة المقبلة وتدشين انشطة وعمليات مختلفة في مجال التسويق وتوزيع الوقود.



وأكد م.طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية في كلمته اهمية دخول شركة كبيرة وعلامة تجارية هامة مثل شركة أدنوك الإماراتية للاستثمار في السوق المصري، معربا عن ترحيبه بالشركة الاماراتية وحرصها على التواجد والاستثمار في مصر.



وأضاف الملا، أن الاستثمارات الاماراتية الكبيرة في السوق المصري تأتي انعكاسا للعلاقات الممتدة وقوة الروابط بين البلدين وعلاقات الصداقة المتينة بين القيادة السياسية المصرية الرئيس عبدالفتاح السيسي وسمو الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الامارات.



وأشار الملا، إلى أن دخول شريك هام بحجم ادنوك بما يمتلكه من خبرات وتكنولوجيا ومستويات عالمية للجودة من خلال شراكة مع كيان عالمي آخر مثل توتال انرجيز يعزز من مستويات الجودة في مجال توزيع الوقود وتموين السيارات ويزيد من التنافسية في السوق بين الشركات لتقديم افضل خدمة للمستهلك المصري الذي سيستفيد في النهاية من هذا التنوع ووجود 14 علامة تجارية تتنافس في هذا المجال على تحسين الخدمات خاصة ان خدمات الوقود هي عصب الحياة اليومية للمستهلكين ومرآة قطاع البترول لديهم.



وأضاف الملا، أن السوق المصري في مجال توزيع الوقود سوق واسع وينمو باستمرار، حيث يخدم 105 ملايين مواطن واكثر من 10 ملايين مركبة، علاوة على التوسع في البنية التحتية والطرق والمدن العمرانية الجديدة مما يجعله زاخرا بالفرص لشركات التسويق العالمية للتوسع والنمو في مصر.



وقالت السفيرة مريم الكعبي سفيرة الامارات في مصر، ان دخول شركة ادنوك في نشاط تسويق الوقود في مصر يعد إضافة جديدة للشراكة الاستراتيجية والتعاون البناء بين دولتي الامارات ومصر، لافتة إلى ان عدد الشركات الإماراتية العاملة في مصر يصل إلى 1730 شركة في مختلف المجالات الاقتصادية، ويأتي على رأسها قطاع البترول والغاز وذلك لتحقيق التنمية المستدامة والمنفعة للبلدين، وأكدت ان هذا الحدث اليوم بمنزلة لبنة جديدة في صرح العلاقات الاقتصادية مع مصر.



ووجهت السفيرة التحية لوزارة البترول والثروة المعدنية والوزير م.طارق الملا على الدعم الكامل للاستثمارات الإماراتية في قطاع البترول المصري.