التقى نائب وزير الخارجية السفير الشيخ جراح جابر الأحمد وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا والأمم المتحدة في وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية اللورد طارق أحمد. كما التقى نائب وزير الخارجية السفير الشيخ جراح جابر الأحمد نائب أمين عام الاتحاد الأوروبي مسؤول الشؤون السياسية في جهاز العمل الخارجي الأوروبي انريكي مورا. كذلك التقى نائب وزير الخارجية السفير الشيخ جراح جابر الأحمد رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة دينيس فرانسيس.



ونقلت «الخارجية» في بيان لها تأكيد نائب وزير الخارجية خلال اللقاء دعم الكويت التام للعمل الدولي متعدد الأطراف، كما شدد على أهمية الدور الذي تضطلع به الأمم المتحدة في معالجة وحل القضايا الدولية الراهنة.



وفي السياق نفسه، التقى نائب وزير الخارجية السفير الشيخ جراح جابر الأحمد مع وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام روزماري دي كارلو، حيث تم خلال اللقاء بحث أوجه التعاون بين الكويت والأمم المتحدة في مختلف المجالات.



وقالت وزارة الخارجية إن هذه اللقاءات، التي جرت على هامش أعمال الدورة الـ 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، ناقشت آخر التطورات ذات الصلة بقرار المحكمة الاتحادية العليا في جمهورية العراق القاضي بعدم دستورية قانون التصديق على اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في «خور عبدالله» والمغالطات التاريخية التي تضمنها وإلغاء جمهورية العراق بروتوكول المبادلة الأمني في «خور عبدالله» مع الكويت الموقع في 2008.