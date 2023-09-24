

أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني حصول إدارة المشاريع في قطاع التخطيط والمشاريع التابعة لها على شهادة الآيزو 9001 المعنية بإدارة نظم الجودة.



وقال نائب المدير العام لشؤون التخطيط والمشاريع سعد العتيبي لـ (كونا) إن نظام إدارة الجودة 9001 يقوم بمراقبة مستوى الجودة وإدارة العمليات ويوضح هذا المعيار الطرق التي يمكن من خلالها الارتقاء بالخدمات التي تقدمها الإدارة لأعلى المستويات.



وأكد العتيبي أن حصول إدارة المشاريع على الآيزو يؤكد حرص «الطيران المدني» على تطوير العمل في القطاعات المختلفة وتحقيق أفضل الإجراءات الإدارية ودعم الابتكار وتوفير حلول للتحديات التي تواجه قطاعات العمل المختلفة.



وأوضح أن الإدارة نالت هذه الشهادة الصادرة من جهة المنح الأميركية (جلوبال انتر) بعد تنفيذها المشروع المخصص الذي استغرق 8 أشهر، وإتمام جميع المراحل المطلوبة من تدريب وتوثيق وتطبيق وتدقيق داخلي.



وأشاد بجهود جميع المشاركين في أعمال المشروع، مشددا على أهمية بذلهم المزيد من الجهد والعطاء من أجل الارتقاء بمستوى الأداء في الإدارة، بما يسهم في النهاية بتحقيق رؤية الدولة من تطوير وتنمية في جميع القطاعات.



وأعرب عن الشكر لشركة «دار الخلف للاستشارات والتدريب» نظير المشاركة الفعالة في تقديم الخدمات الاستشارية ومساعدتهم في تطوير آلية أداء الأعمال خلال المشروع لضمان تأهيل إدارة المشاريع على أكمل وجه واستعدادها لاجتياز مرحلة التدقيق الخارجي.