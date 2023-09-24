شدد وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي وبريطانيا على أهمية التزام العراق بسيادة الكويت ووحدة أراضيها واحترام الاتفاقيات الدولية وقرارات الأمم المتحدة وخاصة قرار مجلس الأمن رقم 833 بشأن ترسيم الحدود الكويتية - العراقية. جاء ذلك في بيان صدر عن الجانبين حول الاجتماع الذي عقده وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي ووزير الخارجية والكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة جيمس كليفرلي والأمين العام لمجلس التعاون جاسم البديوي.



وقال البيان إن الوزراء حثوا على استكمال ترسيم الحدود البحرية الكويتية - العراقية لما بعد العلامة رقم 162، كما دعوا حكومة العراق إلى الإسراع بتسوية الوضع القانوني الداخلي لضمان استمرار تطبيق الاتفاقية المتعلق بتنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله بين الكويت والعراق لعام 2012 والنافذة قانونيا.



وجدد الوزراء دعمهم لقرار مجلس الأمن رقم 2107 (2013) بشأن إحالة الملف المتعلق بإعادة جميع الكويتيين إلى وطنهم بمن فيهم الكويتيون المفقودون وإعادة الممتلكات الكويتية بما في ذلك الأرشيف الوطني إلى بعثة الأمم المتحدة في العراق (يونامي).



وأعربوا عن أملهم في أن يستمر العراق بالتعاون لضمان إحراز تقدم في هذا الملف ودعوا العراق والأمم المتحدة إلى بذل أقصى الجهود للتوصل إلى حل لجميع القضايا المتعلقة بهذا الشأن.



كما ناقش الوزراء القضايا الإقليمية والعالمية واستعرضوا تطورات الشراكة الاستراتيجية بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة وتعزيز التشاور والتنسيق والتعاون بينهما في كل المجالات.