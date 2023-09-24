بعث نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ أحمد الفهد ببرقية تهنئــة إلى صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع بالمملكة العربيــة السعوديــــة الشقيقة بمناسبة ذكرى اليوم الوطني للمملكة.



وأعرب الشيخ أحمد الفهد في برقيته عن خالص تهانيه بهذه المناسبة العزيزة، وتمنياته الصادقة للمملكة العربية السعودية الشقيقة قيادة وحكومة وشعبا بمواصلة مسيرة التقدم والنماء والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، حفظه الله ورعاه، وصاحب السمو الملكي الأمير محمــــد بن سلمان بن عبـــدالعزيز ولي العهد رئيـــس مجلس الــــوزراء، حفظه الله.