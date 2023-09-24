استقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد رئيس مجلس الإشراف في شركة هواوي قوا بينغ ورئيس شركة هواوي لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى تشانغ يي ورئيس شركة هواوي تكنولوجيز لمنطقة شمال الخليج، وذلك في مقر إقامة سموه بمدينة هانغتشو بجمهورية الصين الشعبية.



هذا، وقد قدموا لسموه شرحا عن المشاريع والإنجازات التي تقوم بها الشركة في الكويت ومساعيها في تقديم أفضل الخدمات المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، كما قدموا لسموه هدية تذكارية بمناسبة هذا اللقاء.



حضر اللقاء وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله ووزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد العيبان، ووزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د.جاسم الاستاد، ووزير العدل ووزير الدولة لشؤون الإسكان فالح الرقبة، ومدير مكتب سمو ولي العهد الفريق متقاعد جمال الذياب، ووكيل الشؤون الخارجية بمكتب سمو ولي العهد مازن العيسى، ومساعد وزير الخارجية لشؤون أوروبا السفير صادق معرفي.