المباحثات تناولت القضايا المشتركة وتعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات لتحقيق المنفعة المتبادلة

الكويت والصين وقّعتا 7 مذكرات تفاهم تناولت الخطة الخمسية للتعاون الثنائي والمنظومة الخضراء لإعادة تدوير النفايات والتعاون في مجال البنية التحتية البيئية والطاقة الكهربائية ومشروع ميناء مبارك والمناطق الحرة والإسكان



التقى سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد في دار ضيافة البحيرة الغربية «شي هو» بمدينة هانغتشو الصينية الرئيس شي جينبينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية الصديقة.



هذا، وتم عقد المباحثات الرسمية بين الجانبين، ترأس فيها سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجانب الكويتي، فيما ترأس الرئيس شي جينبينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية الصديقة الجانب الصيني.



هذا، ونقل سموه له في مستهل المباحثات تحيات صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، كما وجه سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد دعوة رسمية الى رئيس جمهورية الصين الشعبية الصديقة لزيارة الكويت.



هذا، وتناولت المباحثات استعراض العلاقات الثنائية التاريخية والممتدة لأكثر من 50 عاما التي تربط البلدين والشعبين الصديقين والسبل الكفيلة بدعمها وتنميتها في شتى المجالات بما يسهم في تحقيق المنفعة المتبادلة والمصالح المشتركة ورفع مستوى الرفاه للشعبين الصديقين وتعزيز سبل التقدم والتنمية والسعي لتوطيد الشراكة الاستراتيجية سعيا لترسيخ آفاق التعاون بين البلدين الصديقين.



كما تطرقت المباحثات إلى التشاور والتنسيق حول أهم القضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وتبادل وجهات النظر بشأنها.



كما سادت المباحثات أجواء ودية عكست عمق العلاقات الطيبة بين قيادتي البلدين وروح التفاهم والصداقة التي تجمع الكويت وجمهورية الصين الشعبية تمثيلا لرغبة الجانبين في دعم التعاون الثنائي على جميع الأصعدة وتطويره في مختلف الميادين.



حضر المباحثات أعضاء الوفد الرسمي المرافق لسموه.



إلى ذلك، وبحضور سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد والرئيس شي جينبينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية الصديقة، تم في دار الضيافة بمنطقة البحيرة الغربية «شي هو» بمدينة هانغتشو الصينية عقد مراسم التوقيع على اتفاقيات ثنائية بين الكويت وجمهورية الصين الشعبية الصديقة، وهي كما يلي:



أولا: بيان مشترك بشأن الخطة الخمسية للتعاون الثنائي بين الكويت وجمهورية الصين الشعبية للسنوات 2024 - 2028، وقعها من الجانب الكويتي وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله، ومن الجانب الصيني عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي الصيني مدير مكتب لجنة الشؤون الخارجية للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ووزير الخارجية وانغ يي.



ثانيا: مذكرة تفاهم بين بلدية الكويت واللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح بجمهورية الصين الشعبية للتعاون بشأن المنظومة الخضراء منخفضة الكربون لإعادة تدوير النفايات، وقعها من الجانب الكويتي وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله، ومن الجانب الصيني رئيس اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح تشنغ شان جيه.



ثالثا: مذكرة تفاهم بين وزارة الاشغال العامة بالكويت واللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح بجمهورية الصين الشعبية للتعاون في مجال البنية التحتية البيئية لمحطات معالجة مياه الصرف الصحي، ووقعها من الجانب الكويتي وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله، ومن الجانب الصيني رئيس اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح تشنغ شان جيه.



رابعا: مذكرة تفاهم بين وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة بالكويت والإدارة الوطنية للطاقة بجمهورية الصين الشعبية للتعاون في مجال منظومة الطاقة الكهربائية وتطوير الطاقة المتجددة، وقعها من الجانب الكويتي وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د.جاسم الاستاد، ومن الجانب الصيني رئيس اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح تشنغ شان جيه.



خامسا: مذكرة تفاهم بين حكومة الكويت وحكومة جمهورية الصين الشعبية بشأن التعاون في مشروع ميناء مبارك الكبير، وقعها من الجانب الكويتي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار د.سعد البراك، ومن الجانب الصيني وزير النقل لي شياو بنغ.



سادسا: مذكرة تفاهم بين هيئة تشجيع الاستثمار المباشر في الكويت ووزارة التجارة في جمهورية الصين الشعبية بشأن التعاون في مجال المناطق الحرة والمناطق الاقتصادية، وقعها من الجانب الكويتي وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله ومن الجانب الصيني وزير التجارة وانغ ون تاو.



سابعا: مذكرة تفاهم بين المؤسسة العامة للرعاية السكنية ووزارة التجارة بجمهورية الصين الشعبية للتعاون في مجال التطوير الاسكاني، وقعها من الجانب الكويتي وزير العدل ووزير الدولة لشؤون الإسكان فالح الرقبة ومن الجانب الصيني وزير التجارة وانغ ون تاو.



حضر توقيع الاتفاقيات أعضاء الوفد الرسمي المرافق لسموه.