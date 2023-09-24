استقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد هان داك سو رئيس الوزراء بجمهورية كوريا الجنوبية الصديقة والوفد المرافق وذلك في مقر إقامة سموه بمدينة هانغتشو بجمهورية الصين الشعبية.



وقد جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الوطيدة بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الصديقين، بالإضافة إلى مناقشة أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، متمنيا سموه له دوام الصحة وموفور العافية ولجمهورية كوريا الصديقة قيادة وشعبا مزيدا من التقدم والازدهار. حضر اللقاء نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار د. سعد البراك، ووزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله، ووزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد العيبان، ووزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د. جاسم الاستاد، ووزير العدل ووزير الدولة لشؤون الإسكان فالح الرقبة، ومدير مكتب سمو ولي العهد الفريق متقاعد جمال الذياب، ووكيل الشؤون الخارجية بمكتب سمو ولي العهد مازن العيسى، وسفيرنا لدى جمهورية الصين الشعبية الصديقة جاسم الناجم.