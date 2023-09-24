حالات الزواج بالكويت إلى 13656 حالة في عام 2022 من 16393 العام السابق 66.9% منها لكويتي تزوج من مواطنة و17.5% كلا الزوجين غير كويتي الجنسية

نسبة حالات الطلاق للمتزوجين من سنة إلى أقل من 5 سنوات هي الأعلى تليها نسبة المتزوجين أقل من سنة وتقل كلما زادت مدة الحياة الزوجية



«الأزواج حملة المؤهل الجامعي» الأعلى في نسب حالات الطلاق في الكويت بـ 30.4% من إجمالي حالات الطلاق ثم حملة المؤهلات المتوسطة بنسبة 22.1%



11.4 % من المواطنين تزوجوا من غير كويتية و4.2% من المواطنات تزوجن بغير كويتيين خلال العام الماضي

عدد حالات «الطلاق قبل الدخول» انخفض من 738 حالة عام 2021 إلى 610 حالات عام 2022 بمقدار 128 حالة وبنسبة بلغت 17.3%

حالات الطلاق لـ «أزواج بقيت في عصمتهم زوجة أو أكثر» قلت من 2787 حالة في عام 2021 إلى 1365 بـ 1422 حالة وبنسبة 51.0%



أسامة أبوالسعود



في مؤشر جيد على الجهود التي تبذلها الحكومة بمختلف جهات الدولة وجمعيات النفع العام والمختصين على التصدي لظاهرة الطلاق وعدم هدم كيان الأسرة أظهرت الإحصائيات الصادرة عن وزارة العدل انخفاض معدل الطلاق في «سنة أولى زواج» في الكويت خلال عام 2022 بنسبة 21.9% عن عام 2021.



وأشارت الإحصائيات، التي حصلت «الأنباء» على نسخة منها، وفق الكتاب الإحصائي الذي أعدته إدارة الإحصاء والبحوث التابعة لقطاع تكنولوجيا المعلومات والإحصاء في وزارة العدل انخفاض عدد حالات الطلاق في العام الأول للزواج خلال العام الماضي من 948 حالة عام 2021 إلى 740 حالة عام 2022 بمقدار 208 حالات.



في حــــين أظهـــرت الإحصائيات أيضا انخفاض عدد حالات الزواج في الكويت إلى 13656 حالة في عام 2022 من 16393 حالة عام 2021 أي بمقدار 2737 حالة وبنسبة 16.7%.



وقد جاء التوزيع النسبي لحالات الزواج خلال عام 2022 وفق الجنسية: بلغت نسبة حالات الزواج عندما يكون كلا الزوجين كويتي الجنسية 66.9% من إجمالي حالات الزواج، بينما بلغت نسبة حالات الزواج عندما يكون كلا الزوجين غير كويتي الجنسية 17.5% من إجمالي حالات الزواج.



وأوضحت الإحصائيات ان نسبة حالات الزواج عندما يكون الزوج كويتيا والزوجة غير كويتية 11.4% من إجمالي حالات الزواج.



وتشير الإحصائيات إلى ان نسبة حالات الزواج عندما يكون الزوج غير كويتي والزوجة كويتية 4.2% من الإجمالي.



الحالة التعليمية



ووفق الحالة التعليمية، فإنه بالنسبة للأزواج تصل نسبة حالات الزواج من حملة المؤهل الجامعي 42.5% ثم حملة المؤهلات الدبلوم فوق الثانوية بنسبة 20.1% ثم حملة الثانوية بنسبة 19.5 ثم حملة المؤهلات المتوسطة بنسبة 13.1% أما باقي الحالات التعليمية فقد بلغت نسبتها 4.8% من إجمالي حالات الزواج.



وبالنسبة للزوجات تصل نسبة حالات الزواج من حملة المؤهل الجامعي 52.5% ثم حملة المؤهلات الثانوية بنسبة 23.4% ومن ثم حملة المؤهلات الدبلوم فوق الثانوية بنسبة 15.1% ثم حملة المتوسطة بنسبة 60% أما باقي الحالات التعليمية فقد بلغت نسبتها 3.0% من إجمالي حالات الزواج.



فئات العمر



وفيما يتعلق بفئات العمر، ترتفع نسبة الأزواج من فئة العمر من (25-29) سنة، حيث تبلغ 39.3% ثم من فئة العمر (30-34) سنة بنسبة 20.2، تليها فئة العمر (20-24) سنة بنسبة 15.9% من إجمالي حالات الزواج.



وترتفع نسبة الزوجات من فئة العمر من (20-24) سنة، حيث تبلغ 31.7% ثم من فئة العمر (25-29) سنة بنسبة 30.9%، تليها فئة العمر (30-34) سنة بنسبة 12.5% من إجمالي حالات الزواج.



حالات التصادق



انخفض حالات التصادق من 1299 حالة في عام 2021 إلى 1177 حالة عام 2022 أي بمقدار 122 حالة وبنسبة 9.4%.



وبلغ أعلى عدد لحالات التصادق بالنسبة للأزواج والزوجات في عام 2022 عندما يكون الزوج كويتي والزوجة غير كويتية، وذلك بنسبة 63.7%.



‏‎حالات الطلاق



وفيما يخص حالات الطلاق فقد ارتفع إجمالي عدد حالات الطلاق من 8041 حالة عام 2021 إلى 8307 حالات عام 2022 بمقدار 266 حالة وبنسبة 3.3%.



وانخفض إجمالي عدد حالات الطلاق التي تمت في نفس سنة الزواج من 948 حالة عام 2021 إلى 740 حالة عام 2022 بمقدار 208 حالات وبنسبة 21.9%.



وقد جاء التوزيع النسبي لحالات الطلاق خلال عام 2022 حسب الجنسية:



نسبة حالات الطلاق عندما يكون كلا الزوجين كويتي الجنسية 64.0% من إجمالي حالات الطلاق.



نسبة حالات الطلاق عندما يكون كلا الزوجين غير كويتي الجنسية 16.8% من إجمالي حالات الطلاق. نسبة حالات الطلاق عندما يكون الزوج كويتي والزوجة غير كويتية 13.0% من إجمالي حالات الطلاق. نسبة حالات الطلاق عندما يكون الزوج غير كويتي والزوجة كويتية 6.2% من إجمالي حالات الطلاق.



مدة الحياة الزوجية



ووفق مدة الحياة الزوجية، فإن نسبة حالات الطلاق لمن بلغت مدة حياتهم الزوجية (من سنة إلى أقل من 5 سنوات) هي الأعلى، وذلك بنسبة 34.8% من إجمالي الحالات، تليها حالات مدة حياتهم الزوجية (أقل من سنة) بنسبة 19.5% وتقل كلما زادت مدة الحياة الزوجية.



الحالة التعليمية



وبناء على الحالة التعليمية، بلغت أعلى نسبة من حالات الطلاق للأزواج من حملة المؤهل الجامعي، حيث بلغت 30.4% من إجمالي حالات الطلاق، ثم حملة مؤهلات المتوسطة بنسبة 22.1%، ثم حملة مؤهلات الثانوية بنسبة 21.5%، تليها حملة الدبلوم فوق الثانوية بنسبة 19.8% من إجمالي حالات الطلاق.



وبلغت أعلى نسبة من حالات الطلاق للزوجات من حملة المؤهلات الجامعية، حيث بلغت 40.9%، ثم حملة مؤهلات الثانوية وحملة الدبلوم فوق الثانوية بنسبة بلغت 21.3% و21.2% على الترتيب، يليهما حملة المتوسط بنسبة 12.0% من إجمالي حالات الطلاق.



فئة العمر



فيما يخص فئة العمر، فقد بلغت أعلى نسبة لحالات الطلاق للأزواج في فئة العمر (من 45 سنة فأكبر) بنسبة 28.4% من إجمالي حالات الطلاق، ثم فئة العمر (30-34) سنة بنسبة 19.9، ثم فئة العمر (25-29) سنة بنسبة 19.5، ثم فئة العمر من (35-39) سنة وبنسبة 16.6%. بلغت أعلى نسبة لحالات الطلاق للزوجات في فئة العمر (25-29) سنة بنسبة 22.2% من إجمالي حالات الطلاق، ثم فئة العمر (30-34) سنة بنسبة 2.%19، ثم فئة العمر من 45 سنة فأكبر) بنسبة 17.4%، ثم فئة العمر (35-39 سنة بنسبة 16.3%.



المحافظة



وبالنسبة لتوزيع حالات الطلاق وفق المحافظات، بلغت أعلى نسبة من حالات الطلاق في محافظة حولي بنسبة 19.7% للأزواج و19.9% للزوجات، تليها محافظة الأحمدي بنسبة 19.2% للأزواج 18.7% للزوجات، ثم محافظة الفروانية بنسبة 17.5% للأزواج و16.7% للزوجات.



وفيما يتعلق بنوع الطلاق، بلغت نسبة حالات الطلاق الأولى الرجعية 58.1% من إجمالي حالات الطلاق بارتفاع نسبي قدره 4.2% عن عام 2021.



بلغت نسبة حالات الطلاق الأولى البائنة 27.5% من إجمالي حالات الطلاق بارتفاع نسبي قدره 0.2% عن عام 2021.



في حين بلغت نسبة حالات الطلاق الثانية الرجعية 9.2% من إجمالي حالات الطلاق بارتفاع نسبي قدره 11.5% عن عام 2021. بلغت نسبة حالات الطلاق الثالثة البائنة بينونة كبرى 3.3% من إجمالي حالات الطلاق بانخفاض نسبي قدره 2.5 عن عام 2021.



وبلغت نسبة حالات الطلاق الثانية البائنة 1.9% من إجمالي حالات الطلاق بانخفاض نسبي قدره 3.7% عن عام 2021.



أزواج بقيت في عصمتهم زوجة أو أكثر



انخفض عدد حالات الطلاق لأزواج بقيت في عصمتهم زوجة أو أكثر من 2787 حالة في عام 2021 إلى 1365 حالة في عام 2022 بمقدار 1422 حالة وبنسبة 51.0%.



شكل الطلاق



بلغت نسبة حالات إشهاد الطلاق 74.3% من إجمالي حالات الطلاق بارتفاع نسبي قدره 2.1% عن عام 2021. بلغت نسبة حالات الطلاق بناء على حكم 17.2% من إجمالي حالات الطلاق بارتفاع نسبي قدره 18.4% عن عام 2021. بلغت نسبة حالات طلاق المخالعة 8.5% من إجمالي حالات الطلاق بانخفاض نسبي قدره 10.5% عن عام 2021.



الطلاق قبل الدخول



انخفض عدد حالات الطلاق قبل الدخول من 738 حالة عام 2021 إلى 610 حالات عام 2022 بمقدار 128 حالة وبنسبة تغير بلغت 17.3%.



الطلاق الرجعي



بلغت نسبة حالات الطلاق الثانية الرجعية 9.2% من إجمالي حالات الطلاق بارتفاع نسبي قدره 11.5% عن عام 2021. بلغت نسبة حالات الطلاق الثالثة البائنة بينونة كبرى 3.3% من إجمالي حالات الطلاق بانخفاض نسبي قدره 2.5 عن عام 2022.



بلغت نسبة حالات الطلاق الثانية البائنة 1.9% من إجمالي حالات الطلاق بانخفاض نسبي قدره 3.7% عن عام 2021.



أما الأزواج الذين بقى في عصمتهم زوجة أو أكثر فقد انخفض عدد حالات الطلاق بينهم من 2787 حالة في عام 2021 إلى 1365 حالة في عام 2022 بمقدار 1422 حالة وبنسبة 51.0%.



وفيما يخص شكل الطلاق بلغت نسبة حالات إشهاد الطلاق 74.3% من إجمالي حالات الطلاق بارتفاع نسبي قدره 2.1% عن عام 2021. بلغت نسبة حالات الطلاق بناء على حكم 17.2% من إجمالي حالات الطلاق بارتفاع نسبي قدره 18.4% عن عام 2021.



بينما بلغت نسبة حالات طلاق المخالعة 8.5% من إجمالي حالات الطلاق بانخفاض نسبي قدره 10.5% عن عام 2021.



الطلاق قبل الدخول



كذلك انخفض عدد حالات الطلاق قبل الدخول من 738 حالة عام 2021 إلى 610 حالات عام 2022 بمقدار 128 حالة وبنسبة تغير بلغت 17.3%.



وفيما يخص حالات المراجعة فقد ارتفع عددها من 1008 حالات في عام 2021 إلى 1060 حاله عام 2022 بمقدار 52 حالة وبنسبة 5.2%. بلغ أعلى عدد لحالات المراجعة بالنسبة للأزواج في عام 2022 عندما يكون الزوج كويتي والزوجة كويتية، وذلك بنسبة 67.2%.



أما التوقعات المستقبلية فقد بلغ المتوسط السنوي المتوقع لعدد حالات الطلاق 8747 حالة وبحد أدنى 6898 حالة وبحد أقصى 10595 حالة خلال 2023 - 2027 وهذه التوقعات موثوق بها بدرجة 95%.