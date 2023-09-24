بشرى شعبان



وقعت الهيئة العامة للقوى العاملة مذكرة تفاهم لتدريب العمالة على برامج تحليل النظم، مشيرة الى أنها مستمرة في مشاريعها لتوفير الفرص الوظيفية المناسبة للعمالة الوطنية والاستثمار في الكوادر الوطنية وتدريبها.



وكشف مدير عام الهيئة مرزوق العتيبي عن انه سيتم الإعلان عن البرنامج التدريبي قريبا وبشكل مجاني، لافتا الى توقيع مذكرة تفاهم مع شركة SAP العالمية لتدريب العمالة الوطنية، مؤكدا أن الهيئة ماضية في مشاريعها لتمكين العمالة الوطنية للعمل في القطاع الخاص وخلق فرص وظيفية مناسبة تشجع الشباب الكويتي على الانخراط في العمل بالقطاع الأهلي ليكونوا شباب مبدعا ومنتجل، لاسيما في مشاريع طرحتها خلال الفترة الأخيرة وأخرى سيتم طرحها.



وأضاف العتيبي أن التعاون المشترك بين الهيئة والشركة يهدف الى تدريب الباحثين عن عمل من الشباب الكويتي على تطوير برامج تحليل النظم، والذي سيساهم في تعزيز وتمكين وزيادة فرص حصول الشباب على مزايا في القطاع الخاص.