أعلن رئيس مجلس إدارة الجمعية الكويتية للوقف الإنساني والتنمية د.نصار العبدالجليل عن توزيع حزمة مساعدات إغاثية عاجلة على الأسر المتضررة من الزلزال الذي ضرب عدة مدن مغربية خلال الأسبوعين الماضيين.



وقال العبدالجليل في تصريح صحافي إن المساعدات العاجلة لمتضرري الزلزال في المغرب تأتي في إطار الجهود الإغاثية للمؤسسات الإنسانية الكويتية، مشيرا إلى أن هذه المساعدات تتضمن مواد غذائية وأدوية ومستلزمات إيواء، مثمنا فزعة أهل الخير والعطاء لنجدة إخوانهم المنكوبين من الزلزال وتداعياته. وفي السياق ذاته، أعلن عن إطلاق الجمعية لحملة إغاثية عاجلة لنجدة المتضررين والمشردين من الإعصار في ليبيا، مبينا أنها تأتي انطلاقا من دور الجمعية الإنساني، في ظل كارثة الإعصار التي تسببت في محو مناطق بأكملها.