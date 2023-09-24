أسامة أبوالسعود



ناشد نائب رئيس نقابة إيكويت للبتروكيماويات طارق الفارس الحكومة شمول العاملين في شركة إيكويت ضمن مكافأة الصفوف الأمامية أسوة بزملائهم في باقي قطاعات ووزارات الدولة.



وقال الفارس في تصريح صحافي، إن العاملين في الشركة بذلوا جهودا مضنية وتحدوا المخاطر خلال أزمة «كورونا» وكانوا جنبا إلى جنب مع زملائهم العاملين في القطاع النفطي الذين تحملوا جميعا المخاطر وتصدوا لأخطر أزمة واجهت العالم من أجل استمرار تدفق النفط وتصدير البتروكيماويات الكويتية إلى مختلف دول العالم.



وتابع الفارس: إن الدستور والقانون الكويتي ساويا بين الجميع في الحقوق والواجبات، لذا يجب شمولنا بالصفوف الأمامية أسوة بزملائنا الذين كنا جميعا نتشارك العمل والجهد لاستمرار الإنتاج، موضحا ان الشركة حققت خلال الجائحة أرباحا طائلة بفضل جهود العمال، وهو ما يستوجب تكريم العمال على هذا العطاء المتميز وإعطاءهم حقوقهم العادلة أسوة بزملائهم في مختلف الشركات النفطية، وأن يتم شمولنا بالصفوف الأمامية.