

محمد راتب



أكد نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الوفرة السكنية ورئيس اللجنة الاجتماعية سليمان ظاهر الرشيدي أن الجمعية تولي اهتماما بالغا بدعم العملية التعليمية والتربوية، وتشجيع الطلبة والطالبات على الجد والاجتهاد في تحصيل العلم، والمساعدة في تهيئة الأجواء المواتية لذلك بكل ما تستطيع. وأضاف الرشيدي في تصريح صحافي على هامش قيام الجمعية بتقديم أكثر من 1500 وجبة غذائية و1500 هدية لجميع طلاب وطالبات مرحلة رياض الاطفال والابتدائي، أن هذه الخطوة كان لها الأثر الإيجابي البالغ في نفوس أبنائنا وبناتنا، من خلال إدخال الفرح والسرور عليهم، وذلك انطلاقا من المسؤولية المجتمعية الملقاة على عاتق الجمعيات التعاونية. ولفت إلى أن مجلس الإدارة ممثلا بلجنة الخدمات الاجتماعية يساهم دائما بشكل ايجابي وفاعل في نطاق عمله بتقديم الخدمات اللازمة في هذا السياق، حيث ساهمت في تجهيز مدارس المنطقة لاستقبال العام الدراسي الجديد من خلال عمل الصيانة اللازمة مع تزويد جميع المدارس بمستلزمات الضيافة والاحتياجات الاستهلاكية.