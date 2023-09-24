افتتاح السوق المركزي 7 وعدد من الأفرع ولوازم العائلة وإقامة فرع بنشر مؤقت



محمد راتب



أعلن رئيس مجلس إدارة جمعية مدينة جابر الأحمد التعاونية فهد الهران عن طفرة في مبيعات الجمعية بالتزامن مع افتتاح المزيد من الأسواق المركزية والأفرع، حيث بلغت الزيـادة نحــو 3 ملايين دينار مقارنة بالعام السابق، في حين تمت زيادة الوديعة بنحو مليون دينار، مشيرا إلى أنه تم توزيع أرباح بنسبة 12% للسنة الثانية على التوالي.



وأضاف الهران في لقاء مع «الأنباء» أن مجلس الإدارة لم يدخر جهدا في تنظيم الأنشطة الاجتماعية والمهرجانات التسويقية وطرح الأنشطة الاستثمارية خلال الفترة الأخيرة، فضلا عن جملة من المشاريع الإنشائية التي تم تنفيذها، وأخرى قيد التنفيذ خلال الفترة الحالية، وفيما يلي التفاصيل:



في البداية، هل من مؤشرات لتنامي حجم المبيعات في الجمعية مع افتتاح المزيد من الأسواق والأفرع؟



٭ بكل تأكيد، هناك ملامح واضحة، حيث بلغت المبيعات الاجمالية 15245863 دينارا مقارنة بـ 12231096 دينارا في العام السابق بزيادة قدرها 3014767 دينارا، وأعتقد أن هذا مؤشر على ثقة أهالي المنطقة بجمعيتهم، لاسيما بعد افتتاح المزيد من الأسواق والأفرع ووزعنا 12% أرباحا وذلك للسنة الثانية على التوالي.



ماذا عن إنجازاتكم على الصعيد الانشائي وتطوير مرافق الجمعية؟



٭ هناك العديد من المشاريع التي أولاها مجلس الإدارة جل اهتمامه لتحقيق نهضة في المنطقة، حيث انتهينا من افتتاح السوق المركزي قطعة 7، وافتتاح فرع 6 بقطعة 5 وفرع 14 بقطعة 7، وكذلك افتتاح فرع لوازم العائلة رقم 3 قطعة 7، كما جهزنا ملعب كرة قدم بإحدى مدارس المنطقة، ومناطق ألعاب للاطفال بمداخل الاسواق المركزية.



وفي هذه الفترة نقوم بتنفيذ عدد من المشاريع ومن ضمنها، فرش وتأثيث عدد 5 افرع إضافة إلى فرع التموين ق 6، وإعادة ترميم وتأهيل السوق المركزي قطعة 1، وتجهيز فرع بنشر مؤقت لجمعية مدينة جابر الأحمد.



هل من أنشطة استثمارية جديدة تم طرحها؟



٭ بحمد الله وتوفيقه، تم طرح العديد من الانشطة الاستثمارية لعدد من المطاعم من البراندات المحلية المميزة، إضافة إلى 8 انشطة في السوق المركزي قطعة 6 وحصلنا دعومات مالية مميزة وصلت إلى نحو 2 مليون دينار، كما تم طرح 6 انشطة استثمارية أخرى بدعومات 358 الف دينار كويتي.



ما أبرز أنشطتكم على الصعيد الاجتماعي؟



٭ لم يدخر مجلس الإدارة جهدا في تقديم افضل الخدمات، فنظمنا بطولة كرة القدم الرمضانية ومسابقة للقرآن الكريم ووظفنا 150 من الطلبة خلال العطلة الصيفية، ونظمنا مسابقة طلبة العلم لحفظة الـ 40 النووية، وتم أيضا دعم الاندية الصحية للرجال والسيدات وتوزيع التذاكر الترفيهية المخفضة، وقمنا مع بداية العام الدراسي بتوزيع الضيافة على مدارس المنطقة خلال استقبال الطلبة، إضافة إلى عمل صيانة للمدارس وتوزيع الضيافة على جميع مساجد المنطقة خلال شهر رمضان المبارك، وقمنا بتنظيم رحلة للمساهمين إلى الشاليهات تضمنت العديد من الانشطة والفعاليات.



وحاليا، نحن بصدد تسيير رحلة لأداء مناسك العمرة، وجار العمل على إقامة معرض للأسر المنتجة عبر بوثات تقدم لأهالي المنطقة بسعر رمزي للمساهمين.



ما أبرز المهرجانات التي نظمتها الجمعية؟



٭ مجلس الإدارة حريص دائما على إقامة المهرجانات التسويقية بأسعار تنافسية، فقد أطلقنا مهرجان القرطاسية والعودة للمدارس، وقمنا بصرف رصيد مشتريات بقيمة 40 دينارا لكل بطاقة عائلة خلال شهر رمضان المبارك، وكذلك صرف رصيد مشتريات بقيمة 20 دينارا لمهرجان القرطاسية والعودة الى المدارس، ويتم عمل مهرجان تخفيضات اسبوعي للخضار والفواكه يومي الاربعاء والسبت من كل اسبوع.