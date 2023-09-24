أكد وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد العيبان أن اجتماع سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد مع كبار الرؤساء في شركة هواوي الصينية كان مثمرا للغاية.



وأعرب العيبان في تصريح لـ «كونا» عقب لقاء سمو ولي العهد مع كبار الرؤساء بشركة هواوي بمقر إقامة سموه بمدينة هانغتشو عن طموحات الكويت في التعامل مع (هواوي) في النواحي التكنولوجية خصوصا أنها شركة عملاقة لها العديد من المشاريع في جميع أنحاء العالم.



وأوضح أن سمو ولي العهد نوه لرؤساء «هواوي» بمشاريعهم السابقة في الكويت والتي أنجزتها بنجاح كبير ودعاهم إلى الاستمرار في تقديم خدماتهم وتقنياتهم لحكومة الكويت واعدا إياهم بتذليل العقبات التي قد تواجههم في هذا الإطار، مشيرا إلى حرص سموه على موضوع التحول الرقمي وإنهاء الاستعمال الورقي والمعاملات الورقية لا سيما في الدوائر الحكومية.



وبين أن «هواوي» شركة متقدمة في هذا المجال، موضحا السعي لاستقطاب خبراتها في هذا الجانب والأمل بأن تكون هذه الشراكة استراتيجية وممتدة.



وحول دور الشركة في خطة التنمية الحالية الممتدة إلى سنة 2027 ورؤية 2035، ذكر العيبان أن «هواوي» من الشركات العملاقة والمتقدمة بمجال التكنولوجيا في العالم، مؤكدا أن سمو ولي العهد كان حريصا على الالتقاء مع رؤسائها وبيان المجالات المحتاجة لها في الكويت.



وقال إن مسؤولي الشركة أبدوا تعاونهم بشكل كبير وأعربوا عن ترحيبهم واستعدادهم لما يمكن أن يقدموه في خطة التنمية خصوصا بعد توقيع مذكرات التفاهم بين الجانبين الكويتي والصيني ضمن زيارة سموه إلى الصين.



وأضاف أن مذكرات التفاهم متعددة وستشمل جوانب كثيرة منها البنى التحتية والبيئة وإعادة التدوير ومشاريع وخطط استراتيجية تنموية.



وكان سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد والوفد الرسمي المرافق لسموه وصل إلى مدينة هانغتشو بجمهورية الصين الشعبية الصديقة تلبية للدعوة الموجهة من قبل الرئيس الصيني شي جينبينغ، وذلك للقاء سموه ولحضور حفل افتتاح الدورة الـ 19 للألعاب الأولمبية الآسيوية التي ستعقد في مدينة هانغتشو.