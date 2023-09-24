نجحت مصفاة الدقم بالمنطقة الاقتصادية بسلطنة عمان في تصدير الشحنة الأولى من الديزل عالي الجودة وفقا للمواصفات العالمية.



يأتي ذلك تزامنا مع اقتراب الشركة من تحقيق التشغيل التجاري مع تواصل تقدم عمليات التشغيل التجريبي متجاوزة 81%، في حين تجاوزت نسبة الأعمال الإنشائية أكثر من 99%.



وشملت العمليات التجريبية اختبار كل سلاسل الإمداد بمصفاة الدقم والمتضمنة منشآت تخزين النفط الخام برأس مركز وأنبوب نقل النفط الخام بطول 80 كيلومترا، بالإضافة إلى اختبار جاهزية منشآت تخزين وتصدير المنتجات في ميناء الدقم والتي تم اختبارها جميعا بنجاح.



ومشروع مصفاة الدقم، هو مشروع مشترك بين مجموعة أوكيو وشركة البترول الكويتية العالمية ويقع في قلب المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم التي تتميز بموقعها الاستراتيجي، الذي يعد ميزة تنافسية



بسبب وقوعه على مسار خطوط الشحن البحري الدولية على المحيط الهندي وبحر العرب، وهذا من شأنه أن يسهل أنشطة النقل البحرية من المنطقة وإليها.



وتقوم رؤية مصفاة الدقم على أن تصبح شركة تكرير عالمية المستوى وملتزمة بتوفير منتجات نفطية فائقة الجودة للعملاء في جميع أنحاء العالم، الأمر الذي من شأنه أن يعزز النمو الاقتصادي في منطقة الدقم فضلا عن تعزيز المكانة التكريرية للسلطنة لتتجاوز 500 ألف برميل يوميا من المنتجات المكررة عند بدء عمليات مصفاة الدقم التي تبلغ طاقتها 230 ألف برميل يوميا وقادرة على التعامل مع مختلف أنواع النفط الخام بما في ذلك الخام العماني والكويتي.