أعلن الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات عن شراكته الاستراتيجية ودعمه لمنتدى الحكومة الإلكترونية العاشر الذي ينظمه اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية وشركة رازن لإدارة المعارض والمؤتمرات برعاية فهد الشعلة وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاتصالات في الفترة من 22 إلى 24 أكتوبر المقبل في قاعة البركة بفندق كراون بلازا.



ويتناول مؤتمر الحكومة الإلكترونية بنسخته العاشرة موضوع الحوسبة السحابية التي تنتقل بمراكز المعلومات إلى آفاق جديدة تتيح إمكانيات جديدة، وتشكل رافعة قوية لمبادرات التحول الرقمي في المؤسسات الحكومية والخاصة على حد سواء.



وتعليقا على مشاركة الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات ودعمه المنتدى، قال د.عمار الحسيني مدير عام الجهاز بالتكليف: يعقد منتدى الحكومة الإلكترونية بدورته العاشرة لهذا العام تحت شعار «مستقبل الحوسبة السحابية بالكويت» مواكبا لتوجه الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات لتنفيذ استراتيجية الانتقال للحوسبة السحابية في الجهات الحكومية وفقا لسياسة الحوسبة السحابية للحكومة الكويتية التي أصدرتها الهيئة العامة للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (سيترا)، ولا بد لنا هنا من شكر اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية وشركة رازن لإدارة وتنظيم المعارض والمؤتمرات لتنظيم المنتدى في الوقت المناسب لدعم جهودنا وجهود الجهات الحكومية في مسيرة التحول نحو الحوسبة السحابية.



وتعليقا على ما ينتظر الجهاز المركزي من تحديات، قال د.الحسيني: ندرك في الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات ان التحول نحو الحوسبة السحابية يتطلب الكثير من العمل الجاد والمثابرة، ومع إدراكنا لكل تلك التحديات، فالتحول نحو الحوسبة السحابية أمر لا بد منه، ليس فقط لأنه التوجه العالمي لمستقبل صناعة أجهزة وتجهيزات وتقنيات وبرمجيات التكنولوجيا من الآن وصاعدا، بل لأنه يعود علينا كمؤسسات ومجتمعات ودول بفوائد جمة من ناحية الوفر المالي أولا، ويمكننا من الحصول على قدرات تكنولوجية تشغيلية بسرعة كبيرة مع إمكانية زيادة أو إنقاص تلك القدرات حسب الحاجة، وكذلك توفر لنا الحوسبة السحابية القدرة على توجيه ورفع كفاءة القدرات البشرية نحو تطوير الحلول والبرمجيات التي تحتاجها المؤسسات في عملها، فهناك العديد من خدمات الدعم الفني والصيانة والتشغيل والأنظمة الاحتياطية والاعتمادية العالية والأمن السيبراني التي توفرها شركات الحوسبة السحابية تلقائيا مع خدماتها، وهذا الأمر يوفر الكثير من الجهد والوقت لشراء تلك الخدمات بشكل منفصل وتخصيص الكفاءات البشرية للقيام بها.



بدوره، قال م.بدر السلمان، رئيس اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية: نحرص دوما على أن يواكب منتدى الحكومة الإلكترونية التوجهات التكنولوجية العالمية ويقدمها إلى السوق الكويتية في الوقت المناسب، فالحوسبة السحابية سيكون لها دور كبير خلال تنفيذ برنامج العمل للأعوام 2023 - 2027 الذي الذي تقدمت به مؤخرا الحكومة إلى الشعب الكويتي وممثليه، فقد شكل التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية حيزا مهما من البرنامج، والحوسبة السحابية ستشكل مستقبل مراكز المعلومات من الآن وصاعدا، ولهذا أيضا حرصنا على أن يستقطب المنتدى شركات الحوسبة السحابية العالمية والإقليمية والمحلية للاستفادة من خبراتها ومنتجاتها، ونحن نعتبر أن تطور الكويت وتقدمها مسؤوليتنا جميعا كما يعود خيرها علينا جميعا.



واختتم الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات بيانه بدعوة الشركات والمؤسسات المتخصصة الراغبة بالمشاركة في المنتدى وعرض منتجاتها وخدماتها وخبراتها في المعرض المصاحب له الى الاتصال مع منظمي المنتدى، كما حث الجهات الحكومية على إرسال الفرق التقنية والإدارية المتخصصة لديها للمشاركة في المنتدى وحضور جلساته والاستفادة من هذا التجمع التكنولوجي المتخصص.