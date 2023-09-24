كشفت شركة بهبهاني للسيارات «مركز بورشه الكويت»، عن سيارة كاين 2024 التي طال انتظارها، خلال حفل أقيم في فندق جراند حياة الفاخر، ليحاكي فخامة هذه السيارة.



هذا، وقد اجتمع تحت سقف واحد مالكو سيارات بورشه وعشاق السيارات، وممثلو وسائل الإعلام، تحت شعار «معاً ننطلق»، الذي يمثل روح الشغف بالتميز في مجال السيارات.



واتسمت الأمسية بتفردها وإبداعها في كل جزئية، عاكسة لمستوى الفخامة والتميز الذي يجسده طراز بورشه الجديد. كما أضاف المؤدي دانييل ستريجيكي نكهة فنية عبر عرضه الترفيهي الاستثنائي. بالإضافة إلى ذلك، قدمت بورشه للحضور هدايا مصممة حصريا لهم بالتعاون مع «قصة»، العلامة التجارية الكويتية المرموقة في مجال العطور. وهو ما أضفى على الأمسية نكهة مميزة وجعلها ذكرى رائعة لا تنسى.



هذا، وقد أعرب هاني مرعي، المدير العام لمركز بورشه الكويت، عن حماسه لإطلاق هذا الطراز الجديد قائلا: يمثل إطلاق سيارة كاين 2024 اللحظة المنتظرة للجميع، بدءا من مركز بورشه الكويت وشركة بهبهاني للسيارات وصولا لمحبي السيارات السريعة. فمع هذا المزيج المثالي الذي يجمع بين التصميم الخارجي الأيقوني، التكنولوجيا الرائدة وقدرات القيادة المثيرة، تمثل النسخة الأحدث من كاين شهادة على التزام بورشه الثابت للتميز في مجال السيارات.



وسلط مرعي الضوء على التغييرات المميزة في سيارة كاين الجديدة، قائلا: في هذا الطراز الجديد قامت بورشه بالعديد من التغييرات التي شملت نظام الدفع، الهيكل، التصميم والمعدات. كما أن الطراز الجديد لا يعد بتحسين الأداء على الطرق الممهدة والوعرة فحسب، بل عزز أيضا الفخامة والراحة للقيادة في روتين الحياة اليومي.



وخلال الحدث، تمتع العملاء بفرصة حصرية للاستمتاع بعالم كاين، مستكشفين 5 نماذج متميزة بألوان خلابة للهيكل الخارجي وللمقصورة الداخلية. كان أولها كاين تيربو جي تي المستوحاة من سباقات السيارات والتي توسطت ساحة العرض بلونها ألغارف أزرق ميتاليك، كتجسيد للقوة والهيبة. كما تجدر الإشارة إلى الرفاهية التي تضفيها المقاعد الرياضية القابلة للتعديل والتي تتماشى بكمال مع الديكور الداخلي الفاخر، ذي اللونين الأسود والأحمر بوردو. هذا التصميم يجمع بين الأناقة والأداء الرياضي، ليقدم تجربة لا مثيل لها في عالم السيارات الفاخرة.



وتألقت ساحة العرض أيضا بوجود «كاين كوبيه» و«كاين اس»، اللتين تميزتا بألوانهما الرائعة، حيث جاءت «كاين كوبيه» باللون الأحمر كارمين، بينما اختارت «كاين اس» بلون كروميت أسود ميتاليك. بالنسبة لـ «كاين اس»، صنعت المقصورة الداخلية بمجموعة الجلد الداخلية «كلوب» بلون أسود بازلت وأحمر باريك. وأضفت التفاصيل الدقيقة مثل التطريز المتقن على اللوحة العلوية وأبواب السيارة الأمامية والخلفية لمسة فنية رائعة، معززة من جمالية السيارة بطريقة تتجاوز التوقعات.



وفي عالم التصميم الراقي، لا يمكن إلا أن تلفت الكاين بلونها مونتيغو أزرق ميتاليك الفريد الذي لفت أنظار الحضور ومقصورتها الداخلية، المصنوعة من الجلد الفاخر بلونين، يجمع بين نعومة وأناقة الجلد الأسود وجاذبية الأحمر البوردو الغني. هذا، وقد تم عرضها بجوار الكاين كوبيه باللون الرمادي القطبي، مكملة بها جاذبيتها البصرية. كلاهما يجسدان القوة والهيبة بطريقة لا تضاهى، لإيقاد شعلة من الشغف والراحة في نفوس من يراهما.



إن هذا التنوع الرائع من الخيارات الذي يقدمه مركز بورشه الكويت، منح المشترين المحتملين والمتحمسين فرصة سارة للاختيار من بين مجموعة واسعة، ما يبرز مرونة كاين في تلبية الأذواق الفردية. وبذلك، تمكن طراز كاين الجديد من خلق تجربة فائقة الجاذبية والتميز لجميع الحاضرين.



لمن يرغب في الاطلاع على هذا التحفة الهندسية عن قرب، سيكون بإمكانهم زيارة صالة عرض مركز بورشه الكويت.



تصميم محسّن.. أداء معزز.. وراحة أفضل



يعد طراز كاين 2024 ليس فقط تحديثا للواجهة، بل هو نقلة نوعية مدروسة في مسيرة التطوير. بورشه لم تقف عند تجديدات سطحية، بل قامت بإعادة هندسة أساسيات الجيل الثالث لكاين، مدخلة تحسينات جذرية على واجهة القيادة ونظام التحكم. يبرز الداخل المعاد تصميمه بواجهة قيادة متطورة تضم شاشة عرض بقياس 12.6 بوصة، وتصميم منفصل وخيارات عرض متعددة.



من ناحية الأداء، تعزز الإدارة المحسنة لأنظمة التعليق النشطة (PASM) من بورشه تجربة القيادة، مقدمة استقرارا ملحوظا في الأوضاع المختلفة، بما في ذلك الراحة عند السرعات المنخفضة والتحكم الديناميكي في المنعطفات. هكذا، يعتبر الإصدار الجديد من كاين تحفة هندسية تجمع بين الفخامة والأداء، وتقدم تجربة قيادة استثنائية.