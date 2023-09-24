حقق فريق تويوتا جازو للسباقات فوزا مزدوجا في المركزين الأول والثاني، وسط أجواء حماسية على أرضه في سباق فوجي 6 ساعات، ليمكن شركة تويوتا من انتزاع اللقب الخامس للبطولة في فئة المصنعين بالسباق قبل الأخير من بطولة العالم للتحمل (WEC) لعام 2023 التي ينظمها الاتحاد الدولي للسيارات (FIA).



وأمام عدد قياسي من الجمهور بلغ 54.700 مشجع، حقق كل من مايك كونواي وكاموي كوباياشي وخوسيه ماريا لوبيز الفوز بالمركز الأول على متن مركبة تويوتا GR010 الـ «هايبرد» الكهربائية العالية الأداء التي تحمل الرقم 7، وذلك بعد منافسة شرسة ضد أقوى المتنافسين في هذه البطولة. وحقق سيباستيان بويمي وبريندون هارتلي وريو هيراكاوا نتيجة مثالية بحصولهم على المركز الثاني على متن مركبة تويوتا GR010 الـ «هايبرد» الكهربائية العالية الأداء التي تحمل الرقم 8، إذ أنهوا السباق متأخرين بفارق 39 ثانية و119 جزءا من الثانية فقط عن المركز الأول.



وقال رئيس شركة تويوتا موتور كوربوريشن ورئيس مجلس إدارة فريق تويوتا جازو للسباقات في أوروبا كوجي ساتو: «فوز مركبتي تويوتا GR010 رقم 7 ورقم 8 بالمركزين الأول والثاني في الجولة السادسة من الموسم بسباق فوجي 6 ساعات لهو استثنائي بالنسبة لنا، وكذلك لمشجعينا وشركائنا اليابانيين الذين يدعمون مشاركتنا في بطولة العالم للتحمل. كنت أشاهد السباق من نقطة الصيانة، وكان من المطمئن للغاية رؤية الدعم الحماسي والوجوه المبتسمة للجميع في المدرج. أعتقد أنه كان مصدر تشجيع كبير للفريق لمواجهة تحديات هذا السباق، لذلك أنا أقدر حقا جميع مشجعينا الذين حضروا لدعمنا». وأضاف ساتو: «نتطلع إلى تحسين مركباتنا من خلال رياضة سباقات السيارات وإسعاد عملائنا. وسنواصل مواجهة التحدي المتمثل في رسم المزيد من الابتسامات من خلال بطولة العالم للتحمل والمنافسة بكل قوتنا كفريق واحد في الجولة التالية في البحرين، التي تمثل السباق الأخير في هذا الموسم من البطولة».



وسيختتم موسم بطولة العالم للتحمل (WEC) لعام 2023 التي ينظمها الاتحاد الدولي للسيارات (FIA)، بسباق 8 ساعات في البحرين، الذي سيقام في 4 نوفمبر المقبل.