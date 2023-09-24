أوضح نائب رئيس نادي البولينغ مدير بطولة العالم التي تستضيفها الكويت أكتوبر المقبل محمد الفارسي، أن جميع اللجان العاملة التي تقوم بالإعداد والتجهيز لاستضافة هذا الحدث العالمي أتمت استعدادها على أكمل وجه من أجل أن تظهر البطولة بالشكل الذي يليق باسم الكويت وقدرتها على تنظيم مثل تلك المناسبات الرياضية المهمة. وأكد الفارسي أن 400 لاعب ولاعبة يمثلون 24 منتخبا للرجال و12 منتخبا للسيدات سيشاركون في منافسات البطولة التي نجحت في استقطاب نجوم العالم باللعبة في ظل ارتفاع القيمة المالية للجوائز والثقة الكبيرة في امتلاك الكويت جميع مقومات النجاح من تنظيم ومجمع للبولينغ يعد من أفضل المجمعات في منطقة الشرق الأوسط وأكثرها قدرة على استضافة هذا العدد من اللاعبين واللاعبات المميزين.



وقال إن مجلس إدارة نادي البولينغ برئاسة الشيخ طلال المحمد عمل خلال الفترة الماضية على تذليل كل العقبات التي تواجه استضافة هذا الحدث الرياضي العالمي وبذل الكثير من الجهود، حيث قدم للاتحاد الدولي الضمانات الكافية التي تؤكد قدرة الكويت على الاستضافة، مما كان له بالغ الأثر في منحها حق تنظيم البطولة التي ستشهد حفل افتتاح يعبر عن جميع ثقافات شعوب العالم، متمنيا أن تنجح المنتخبات الوطنية للرجال والسيدات في تقديم مستوى متميز من خلال الاحتكاك والمنافسة مع منتخبات عالمية.