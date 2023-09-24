غرد مان سيتي بصدارة ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم بفوز سادس تواليا، بعد تغلبه على ضيفه نوتنغهام فورست 2-0 في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس على ملعب الاتحاد في مدينة مانشستر، ليرفع «السيتي» رصيده إلى 18 نقطة من 6 مباريات، فيما بقي الخاسر عند رصيده السابق 7 نقاط في المركز العاشر، وسجل هدفي مان سيتي فيليب فودين (7)، وايرلينغ هالاند (14).



وفي مباريات أخرى، تعادل كريستال بالاس مع فولام 0-0، فيما فرض ولفرهامبتون التعادل على مستضيفه لوتون تاون القادم الجديد لـ «البريمييرليغ» 1-1، ليرفع ولفرهامبتون رصيده إلى 4 نقاط، فيما حصد لوتون النقطة الأولى له في الدوري الانجليزي، وبادر ولفرهامبتون بالتسجيل بواسطة بيدرو نيتو (50)، فيما عادل للفريق المضيف كارلتون موريس من ركلة جزاء (65).



إلى ذلك، يستضيف أرسنال في قمة مستواه توتنهام في ديربي شمال لندن لتأكيد تفوقه.



في المقابل، يقدم توتنهام مستوى مميزا تحت إشراف مدربه الجديد اليوناني الأصل الأسترالي الجنسية أنج بوستيكوغلو.



نجح بوستيكوغلو (58 عاما)، في تبديل هوية سبيرز الذي كان أنهى الموسم الماضي في المركز الثامن بعدما ظهر بمستوى لا يليق به، ما دفع نادي شمال لندن للتخلي عن خدمات مدربه الإيطالي أنتونيو كونتي.



ويستضيف تشلسي الذي فشل في الفوز بمباراتيه الأخيرتين أستون فيلا ومدربه الإسباني أوناي إيمري، آملا التصالح مع جماهيره، فيما يسعى ليفربول المتجدد إلى إحراز انتصاره الخامس تواليا عندما يستقبل وست هام، بطل مسابقة كونفرنس ليغ الموسم الماضي.



كما يواجه نيوكاسل مستضيفه شيفيلد، بينما يلتقي برايتون بورنموث.