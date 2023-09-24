عين يوليان ناغلسمان مدربا للمنتخب الالماني لكرة القدم حتى نهاية يوليو 2024، وذلك قبل 9 أشهر من استضافة ألمانيا نهائيات كأس أوروبا، حسب ما أفاد الاتحاد المحلي للعبة.



ويحل ناغلسمان بدلا من هانزي فليك المقال من منصبه في 10 الجاري على خلفية تردي نتائج «دي مانشافت» توجها بالخسارة أمام اليابان 1-4 وديا.



كما لم ينجح فليك في الفوز سوى بأربع مباريات في سلسلة من 17 أشرف عليها مع المنتخب، تخللها الخروج من دور المجموعات في مونديال قطر 2022.



وبات ناغلسمان في سن الـ 36 عاما ثاني أصغر مدرب يشرف على المنتخب الألماني بعد أوتو نيرتس عام 1926 عندما كان يبلغ 34 عاما.