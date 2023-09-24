الزامل: الارتقاء بمستوى الثقافة والفنون ينطلق من الحفاظ على إرثنا الموسيقي والفني



عبدالحميد الخطيب



في حفل مميز حمل عنوان «ليلة موسيقار الأجيال الراحل محمد عبدالوهاب»، اختتم مهرجان الموسيقى الدولي أنشطة الدورة الـ23، التي نظمها المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب في الفترة من 18 الى 22 الجاري بمركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي، تحت رعاية وزير الإعلام ووزير الاوقاف والشؤون الإسلامية عبدالرحمن بداح المطيري، وحضر الحفل قيادات المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، ولفيف من النجوم وأعضاء السلك الديبلوماسي والشخصيات العامة.



في البداية، قام الأمين العام للمجلس الوطني بالإنابة د.محمد الجسار والأمين المساعد لقطاع الفنون مساعد الزامل بتكريم المخرج القدير علي الريس والمايسترو د.محمد الموجي، ومن ثم عبر الزامل، في كلمة له، عن سعادته بأصداء المهرجان، مؤكدا ان الهدف من التعاون مع مركز «جابر الثقافي» تقديم نسخة جميلة ومتطورة من المهرجان، مشددا على ان المجلس الوطني بجميع قطاعاته والعاملين فيه اجتهدوا ليظهروا هذا الحدث الموسيقي الدولي بتلك الصورة المشرفة.



وتطرق الزامل الى الأنشطة المتنوعة التي واكبت الدورة الـ 23 والأصداء الإيجابية لها بين الجمهور، لافتا الى ان الارتقاء بمستوى الثقافة والفنون ينطلق من الحفاظ على الارث والتاريخ الموسيقي والفني الكويتي والخليجي والعربي.



بعد ذلك، انطلق الحفل الفني مع الفرقة الموسيقية بقيادة د.محمد الموجي، ومشاركة الفنان محمد شطا، الذي غنى من أرشيف عبدالوهاب «يا مسافر وحدك، كل ده كان ليه، بلاش تبوسني في عينيا، خايف اقول اللي في قلبي، مضناك جفاه مرقده، من غير ليه»، وقدمت الفنانة سهام صديق أغنيات «لولا الملامة، هان الود، قلي عملك ايه قلبي، ست الحبايب».