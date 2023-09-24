ياسر العيلة



يخوض المخرج حمد البدري تجربة جديدة في مشواره الفني من خلال تصديه لإخراج مسلسل مصري جديد بعنوان «ليلة العمر» من إنتاج شركة «اكسيليفون» للإنتاج الفني للمنتج عوض ماهر، ليكون البدري أول مخرج كويتي وخليجي يقوم بإخراج عمل درامي مصري.



وتم توقيع العقد بمقر الشركة بالقاهرة بحضور المؤلف هيثم الدهان بعد أن أبدى المنتج عوض ماهر إعجابه بطريقة إخراج البدري عقب مشاهدته عددا من أعماله السابقة، وآخرها مسلسل «النون وما يعلمون» الذي حقق نجاحا كبيرا في رمضان الماضي، ومن بطولة النجمة إلهام الفضالة والنجم شهاب جوهر، وعدد كبير من الفنانين.



عرض ماهر على البدري سيناريو «ليلة العمر»، الذي نال إعجابه، وقرر ان يخوض التجربة، خاصة أنها مع الدراما المصرية التي تحظى دائما بنسبة مشاهدة عالية في كل أنحاء الوطن العربي، ومن المتوقع ان يتم تصوير العمل يناير المقبل عقب الانتهاء من اختيار الفنانين المشاركين في المسلسل.



الجدير بالذكر أن شركة «اكسيليفون» قدمت العديد من الاعمال الناجحة، منها على سبيل المثال، مسلسل «ديفيليه» ومسلسل «بيت الشدة» الذي حقق انتشارا لافتا في رمضان 2022، وقام ببطولته نخبة من النجوم منهم: وفاء عامر وأحمد وفيق، إيهاب فهمي، مها أحمد، محسن منصور، أحمد التهامي، مدحت تيخا، محمد مهران، وآخرون.