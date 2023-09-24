احتلت الدنمارك المركز الأول بين 110 دول تمت مقارنتها من حيث أفضل جودة فيما يتعلق بالحياة رقمية في العالم.



وحققت الدنمارك 0.83 نقطة لعام 2021 بحسب مؤشر لـ «Surfshark» مزود خدمة «VPN».



وتشارك كل من كوريا الجنوبية وفنلندا المركز الثاني عند 0.76 نقطة، بينما احتلت سنغافورة المرتبة الرابعة. وتتكون المراكز الثمانية الأولى من دولتين إسكندنافيتين ودولتين آسيويتين بالإضافة إلى الولايات المتحدة وإسرائيل وفرنسا وسويسرا.



وفي التصنيف، احتلت سنغافورة المركز الأول من حيث سرعة النطاق العريض، في حين سجلت الدنمارك أعلى مرتبة في القدرة على تحمل تكاليف الإنترنت والبنية التحتية الإلكترونية.



واحتلت كوريا الجنوبية المرتبة الأولى في جودة الإنترنت. أما المعياران المتبقيان، وهما: الحكومة الإلكترونية والأمن الإلكتروني، فقد فازت بهما الولايات المتحدة واليونان على التوالي.