طمأنت نجمة الپوپ سيلينا غوميز معجبيها من الشباب خاصة انها مازالت عازبة ولم ترتبط بعد.



وشاركت المغنية ذات الـ31 عاما تسجيلا مصورا على تيك توك، صرحت فيه بأنها لاتزال عزباء. وقالت صاحبة اغنية «عزباء قريبا» لمتابعيها مازحة: «احزروا من لديه حبيب؟»، لتجيب فيما بعد «لست أنا».



وكانت غوميز أكدت في مقابلة سابقة انها تستمتع بحياة العزوبية، مؤكدة انها ستكرس اغانيها المقبلة للتفاؤل والشعور بالفرح. وقالت في المقابلة من الممتع ان يحظى المرء بحبيب. لكنني الآن استمتع بما انا عليه. وأريد ان اكون سعيدة بما أنا عليه.