رغم اعتقادنا أن الحاجة إلى النوم تقل مع تقدم العمر، فإن الخبراء يعتقدون أن الأمر ليس بهذه البساطة، وهنا يطرح سؤال بشأن العلاقة بين قلة النوم والأرق والتقدم في العمر. وفي تقرير نشرته صحيفة «حرييت» التركية، نقلت الكاتبة صدف باتي عن اختصاصية أمراض الأعصاب ديليك ناجي أوغلو أوركين أن إيقاع الساعة البيولوجية له دور مهم في جسم الإنسان. وبينت ديليك أن التغييرات في جودة النوم ومدته شائعة بين كبار السن، والسبب الرئيسي لذلك هو التغييرات في الساعة البيولوجية للجسم، مما يؤدي إلى اضطراب الإيقاع اليومي الذي يؤثر بشكل مباشر على وقت الشعور بالتعب واليقظة.



وأكدت ديليك أن التغيرات في الساعة البيولوجية للجسم تصبح أكثر وضوحا مع التقدم في العمر، خاصة في حالات أمراض الزهايمر والسكري والصداع النصفي والآلام المزمنة وبعض أنواع السرطان، وأن اضطرابات النوم شائعة أيضا بسبب الاكتئاب والقلق وأمراض القلب.