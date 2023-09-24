بشرى شعبان



كشفت مصادر في وزارة الشؤون لـ «الأنباء»، عن أن الوزارة تعمل على دراسة تخفيف ساعات العمل للمكلف برعاية المسن والمقترح حاليا لدى القطاع القانوني بالوزارة لبلورة الرأي تمهيدا للمناقشة مع الجهات المعنية ورفع الدراسة لاتخاذ الإجراء اللازم. وأشارت المصادر إلى انه جار التنسيق بين قطاعي الرعاية الاجتماعية والمالية والإدارية بشأن تخصيص مبنى خاص لوحدة خدمة المسنين في محافظة الفروانية، موضحة أن العمل شارف على الانتهاء من المبنى في منطقة إشبيلية، متوقعة أن يتم طرحه للمناقصة خلال أسبوعين إلى جانب إعداد مشروع لإنشاء وحدة مسنين في محافظة الجهراء على قطعة أرض خلف مقهى الجهراء، ومشروع كبير عبارة عن منتجع لكبار السن في مدينة صباح الأحمد السكنية.



وبينت المصادر أن هذه من المشاريع المدرجة ضمن خطة عمل تطوير خدمات رعاية المسنين في كل المحافظات، وهناك مركز العلاج الطبيعي في منطقة مبارك الكبير شارف على الانتهاء وسيتم افتتاحه قريبا.