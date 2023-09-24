







أسامة أبوالسعود



أعلن مدير إدارة الحج والعمرة في وزارة الأوقاف سطام المزين، ان الوزارة تستعد هذا الأسبوع للإعلان عن آليات التسجيل لموسم الحج المقبل 1445هـ . وقال المزين لـ «الأنباء»: انه تم تصنيف حملات الحج الكويتية البالغ عددها 63 حملة إلى 3 مجموعات، مؤكدا انه وفق لائحة الحج لا بد أن يسجل بالحملة 50 حاجا وأكثر حتى تستطيع تسيير الخدمات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام من الكويت هذا العام.



وأشار إلى ان تسجيل الحجاج بالحملات سيكون وفق رغبة الحجاج المقبولين. وأعلن المزين أن الاستعداد لموسم الحج سيبدأ مبكرا هذا العام، حيث سيتم الانتهاء من تعاقدات الحملات مع الفنادق وشركات النقل والطيران وغيرها في فبراير المقبل، على أن تصدر تصاريح الحج في مارس وفق تعليمات السلطات السعودية.