حفل افتتاح الدورة الأولمبية تميز بالإبداع عبر عروض فنية استعراضية مبهرة وتقنيات تكنولوجية متطورة أثارت إعجاب الجميع



بحفظ الله ورعايته، عاد سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد والوفد الرسمي المرافق لسموه إلى أرض الوطن قادما من جمهورية الصين الشعبية الصديقة، وذلك بعد تلبية سموه للدعوة الموجهة من قبل الرئيس شي جينبينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية الصديقة، وذلك بعد لقاء سموه بالرئيس الصيني وحضور سموه حفل افتتاح الدورة الـ 19 للألعاب الأولمبية الآسيوية التي انعقدت في مدينة هانغتشو بجمهورية الصين الشعبية.



رافقت سموه السلامة في الحل والترحال.



هذا، وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية شكر إلى الرئيس شي جينبينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية الصديقة هذا نصها:



الرئيس شي جينبينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية الصديقة،



تحية طيبة وبعد،،



لقد سعدنا بتلبية دعوتكم لحضور افتتاح الدورة التاسعة عشرة للألعاب الأولمبية الآسيوية المقامة في مدينة هانغتشو بجمهورية الصين الشعبية الصديقة، وإنني لأعرب لكم باسمي وأعضاء الوفد المرافق عن أصدق عبارات الشكر وأعمق مشاعر الامتنان لما أحطتمونا به في بلدكم الصديق من حفاوة استقبال وكرم ضيافة.



إن استضافة بلدكم الصديق لهذا الحدث الرياضي الأولمبي الآسيوي الضخم ونجاح حفل الافتتاح الذي تميز بالإبداع عبر عروض فنية استعراضية مبهرة وتقنيات تكنولوجية متطورة أثارت إعجاب الجميع وحرصكم على توفير أحدث المنشآت والمرافق الرياضية المتكاملة والخدمات اللوجستية وتهيئتكم لأفضل الظروف من أجل التنافس الرياضي الشريف بين المشاركين، جسد جليا المكانة المرموقة التي تتبوأها جمهورية الصين الشعبية الصديقة لدى المجتمع الدولي، ونأمل أن تحقق الدورة الأهداف والرؤى المنشودة في تطوير الرياضة الآسيوية وتوثيق أواصر التعاون وبث السلام والمحبة بين دول المنطقة.



وأغتنم هذه الفرصة لأبعث إلى فخامتكم أصدق تمنياتي الشخصية بموفور الصحة والسعادة والتوفيق، راجيا لجمهورية الصين الشعبية وشعبها الصديق دوام التقدم والازدهار.



وكان سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد والوفد الرسمي المرافق غادر صباح امس من مطار هانغتشو شياوشان الدولي بجمهورية الصين الشعبية الصديقة، وذلك بعد تلبية سموه للدعوة الموجهة من قبل الرئيس شي جينبينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية الصديقة، وذلك بعد لقاء سموه بالرئيس الصيني، وحضور سموه حفل افتتاح الدورة الـ 19 للألعاب الأولمبية الآسيوية التي انعقدت في مدينة هانغتشو بجمهورية الصين الشعبية.



وقد كان في وداع سموه وزير النقل والمواصلات في جمهورية الصين الشعبية الصديقة لي شو بنغ، ورئيس المجلس الاستشاري السياسي في مقاطعة جوجيانغ الوزيرة هوانغ لي شي، ورئيس بعثة الشرف المرافق سفير جمهورية الصين الشعبية لدى الكويت تشانغ تشي وي، وسفيرنا لدى جمهورية الصين الشعبية الصديقة جاسم إبراهيم الناجم والملحق العسكري الكويتي لدى جمهورية الصين الشعبية العميد ركن بحري نعمان سفاح الراشد والقنصل العام لدى شنغهاي مشعل مصطفى الشمالي، والقنصل العام لدى هونغ كونغ وماكاو ناصر صقر الغانم والقنصل العام لدى كوانزو عبدالله تركي التركي.



رافقت سموه السلامة في الحل والترحال.