أحمد مغربي



قال مصدر نفطي مسؤول لـ «الأنباء» إن مؤسسة البترول الكويتية تتوقع صرف الدفعة الثانية لمستحقي مكافأة الصفوف الأمامية للعاملين في القطاع النفطي خلال الأسبوع الجاري أو مطلع الأسبوع المقبل على أقصى تقدير.



وذكر المصدر ان وزارة المالية وعدت المؤسسة بأن صرف المكافأة للدفعة الثانية التي تشمل العاملين في شركتي نفط الكويت والبترول الوطنية سيكون خلال الأسبوع الجاري.



وأشار إلى ان «البترول» انتهت من كل الإجراءات الخاصة بصرف مكافأة الصفوف الأمامية للعاملين في القطاع النفطي، وأن قطاع الموارد البشرية في «مؤسسة البترول» انتهى من كل من الإجراءات الخاصة بالكشوفات والأسماء وتحديد أيام العمل وقيمة المكافأة لكل العاملين في القطاع النفطي.



وبين المصدر ان موظفي الشركات النفطية قاموا بتوقيع إقرار وتعهد بشأن استيفاء كل شروط صرف المكافأة وتسليمه إلى الشؤون الإدارية بالشركات.



واشتمل الإقرار والتعهد على توقيع الموظف بناء على القيود الواردة في القانون رقم 4 لسنة 2021 بفتح الاعتماد التكميلي بميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2020/2021، واشتمل كذلك على إقرار الموظف بعمله خلال الفترة التي تقرر فيها صرف مكافأة الصفوف الأمامية، وان الموظف كان على رأس عمله في الفترة المقرر فيها الصرف، كما انه مستوفي كل الشروط والضوابط المقررة لصرف المكافأة مع تحمله المسؤولية القانونية الكاملة في حال ثبوت عدم صحة البيانات.