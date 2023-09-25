يوسف بهبهاني: الشراكة بين «صناعات الغانم» و«هونشي» تمثل انسجاماً عميقاً في الرؤى والأسس القيمية



تفخر شركة صناعات الغانم (مجموعة قتيبة الغانم)، إحدى أكبر شركات القطاع الخاص في المنطقة، بدخولها شراكة استراتيجية مع هونشي، العلامة التجارية الصينية المتميزة في عالم تصنيع السيارات الفاخرة. تم توثيق هذا التحالف البارز في حفل إطلاق أقيم في فندق والدورف أستوريا بمدينة الكويت، والذي يعد معلما للفخامة والجودة العالية.



وشهد الحفل حضورا لافتا من شخصيات مرموقة تمثل مختلف قطاعات الأعمال، بالإضافة إلى مؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي وشخصيات إعلامية. كما شهد الحفل حضورا متميزا من قبل ممثلين ديبلوماسيين من سفارة جمهورية الصين الشعبية في الكويت، ولم يكن الحفل مجرد مناسبة للإعلان عن هذه الشراكة فحسب، بل تحول إلى ملتقى ثقافي يجمع بين تراثين متميزين. كانت إحدى أبرز اللمسات الفنية للحفل عرض ضوئي مبهر، الذي أثرى التجربة الحسية للحضور وترك انطباعا لا ينسى.



في هذا السياق، ألقى يوسف بهبهاني، نائب الرئيس لقطاع السيارات في صناعات الغانم، كلمة قال فيها: هذه الشراكة بين صناعات الغانم وهونشي تعتبر أكثر من مجرد اتفاق تجاري عرضي، إنها تمثل انسجاما عميقا في الرؤى والأسس القيمية.



صناعات الغانم، والتي تفتخر بتاريخ يمتد لأكثر من قرن، تؤكد من خلال هذا التحالف على التزامها الجوهري بجعل العميل في قلب كل جهدها. يمكن لهذا التعاون المستدام تعزيز هذا التراث المرموق، عبر تقديم مجموعة متميزة من المنتجات والخدمات الفائقة الجودة لصالح عملائنا الكرام.



ولصناعات الغانم إرث يمتد لأكثر من 100 عام، شكلت خلاله نموذجا يحتذى به في مجال الثقة، الجودة، وخدمة العملاء في الكويت، حتى أصبحت وبكل فخر جزءا من كل بيت. الشراكة الاستراتيجية الجديدة مع هونشي، العلامة التجارية الصينية الرائدة في تصنيع السيارات الفاخرة، تعزز من التزام صناعات الغانم الدائم لتقديم منتجات لا تقدم الجودة فقط، بل تتفوق على توقعات العملاء. هذه الشراكة تعزز من مكانة صناعات الغانم الرائدة في السوق الكويتي.



كما أن هذا التعاون يعد دليلا على التعاون المتزايد بين الكويت وجمهورية الصين الشعبية، خاصة مع التطور المتصاعد للابتكار الصيني في مجال السيارات. يمكن لهذا التعاون أن يقدم تكنولوجيا متقدمة وفخامة لا مثيل لها للزبائن في الكويت، ولا يقتصر ذلك على قطاع السيارات فحسب، بل إن شركة صناعات الغانم تفخر بتعاونها مع العديد من الشركات البارزة في عدة قطاعات متنوعة في جمهورية الصين الشعبية.



بالتوازي مع هذا الحفل، تم افتتاح معرض هونشي الغانم في منطقة الشويخ الصناعية لتقديم فرصة لمن يرغب بالاطلاع عن كثب على هذه العلامة التجارية الفاخرة. يهدف المعرض لأن يكون أكثر من مجرد مكان لعرض سلسلة من السيارات الراقية، بل يشكل جزءا من التزام صناعات الغانم - المعروفة بتقديم تجارب عالية جودة لعملائها على مدى سنوات طويلة.



يسعى المعرض لتقديم تجربة تفاعلية متعددة الأوجه تركز على تقديم تجربة متكاملة مخصصة لكل زائر، ليتعرف بذلك على الخصائص الفريدة والابتكارات التكنولوجية التي تميز علامة هونشي وتميزها عن غيرها من العلامات التجارية في قطاع السيارات في الكويت.



هونشي.. رمز الفخامة والجودة والقيمة



هونشي، وهي العلامة التجارية الصينية الأولية والأكثر رقيا في عالم السيارات، تجسد تفردا يتجلى في الجمع بين التقاليد الصينية العريقة والتكنولوجيا الحديثة في مجال السيارات. منذ تأسيسها في عام 1958، نجحت العلامة في تطوير سيارات استطاعت أن تصبح رمزا للفخامة والجودة والقيمة، وستقدم هونشي الغانم بموجب هذا التعاون عددا من السيارات المتطورة التي تتسم بالفخامة للسوق الكويتي، وتضم كلا من:



٭ هونشي HS5: تعد سيارة الدفع الرباعي الصغيرة مثالا للفخامة، حيث توفر HS5 تجربة متكاملة تجمع بين الراحة الفاخرة وأحدث التقنيات في مجال السلامة. بفضل ميزات متقدمة مثل نظام التحكم المتكيف في السرعة، تعزز HS5 من رفاهية وفخامة تجربتك على الطريق.



٭ هونشي H9: تعيد تعريف مفهوم سيارة السيدان الفاخرة، وتقدم H9 ملاذا من الراحة المعززة بأحدث الابتكارات التكنولوجية. موجهة نحو المستهلك الذي يفضل الإلمام بالتقنيات، تتضمن مقصورة القيادة لدى H9 بمزايا عالية الجودة مثل شاشة تعمل باللمس عالية الدقة بقياس 12 بوصة ونظام مساعدة القيادة المتقدم.



٭ هونشي Ousado: تعد هذه السيارة تحديا جديدا لمعايير السيدان، حيث تقدم Ousado تجربة قوية مدعومة بمحرك تيربو وهيكل فولاذي عالي القوة. مع قوة حصانية تبلغ 223، توفر Ousado تجربة قيادة استثنائية تبرز القوة والسلامة.