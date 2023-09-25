أشار الوطني في تقريره أن التضخم في المملكة المتحدة انخفض أكثر من المتوقع ليصل إلى 6.7% على أساس سنوي مقابل 6.8% سابقا. وتمثل تلك القراءة نموا بنسبة 0.3% على أساس شهري. وكانت التوقعات تشير إلى أن الأرقام ستصل إلى 7% سنويا و0.7% شهريا وسط ارتفاع أسعار الطاقة عالميا. وصرح مكتب الإحصاءات الوطنية بأن «أبرز العوامل المساهمة لهبوط مؤشر أسعار المستهلكين على أساس شهري وسنوي كانت المواد الغذائية، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة أقل في أغسطس 2023 مقارنة بالعام الماضي، هذا إلى جانب خدمات الإقامة، والتي تتسم بالتقلب وتراجعت في أغسطس 2023». كما انخفض مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي الذي يستثني المواد الغذائية والطاقة بشكل كبير أكثر من المتوقع ليصل إلى 6.2% من 6.9% سابقا. وأوضح مكتب الإحصاءات الوطنية الفرق بين قراءة المؤشر الكلي والأساسي، مشيرا إلى أن «ارتفاع أسعار وقود السيارات كان له تأثير كبير في ارتفاع المعدلات السنوية».