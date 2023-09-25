عبدالحميد الخطيب



أكدت الفنانة زهرة عرفات أن الكلام والظهور الزايد للفنان ينفر الجمهور منه. وقالت: لا بد أن يحتفظ الفنان بصورة معينة أمام الناس، وان يجعلهم يشتاقون إليه «مو كل ترند يحكي فيه»، لافتة الى أن «عيالها» كانوا وهم أطفال لديهم تواجد إعلامي والكثيرون يعرفونهم، لكن تعليق «صادم» من سيدة في «السوشيال ميديا» جعلها تبعدهم عن الأضواء.



من جانب آخر، كشفت عرفات عن أنها قررت عدم تنفيذ أي مشهد تمثيلي فيه «ضرب». وأوضحت: اعتزلت «الطق» و«الطراقات» نهائيا، لن أمد يدي على احد من زملائي لأنني لن أتحمل مسؤولية أن أسبب أي ضرر لأحد، مشيرة الى ان أحداث مسلسلها الأخير «كذبة إبريل» الذي عرض رمضان الماضي، كانت تتضمن قيامها بضرب «طراقين» للفنان سعود بوشهري (جسد دور ابنها في العمل)، لكنها عندما ضربته «الطراق» الاول لم تحب الأمر، وتم إلغاء «الطراق» الثاني.



وفي سياق مختلف، وعما يقال من البعض انها مادية، ردت: «يقولون عني وايد، لكن ليش أجامل وآخذ دور مو عاجبني على حساب نفسي؟ علشان انت ما تزعل! الموضوع عرض وطلب، وأنا أحاول قدر الإمكان ما يصير زعل بيني وبين احد في هذا الجانب»، مؤكدة ان بعض الذين يدخلون الوسط الفني يعتقدون انهم سيصبحون أثرياء سريعا. وأردفت في تصريحات لبرنامج «ليالي الكويت»: «الوسط الفني فيه تدرج بالأجر نفس أي وظيفة بالدنيا، وهو مفتوح للجميع واللي يثبت نفسه نقف معه حتى ينجح، وتوجد مواهب كثيرة لا يعلمون أين القناة المناسبة لإبراز قدراتهم وهؤلاء يحتاجون الى الفرصة».



وتطرقت زهرة الى نجاح مسلسل «سوء المناخ»، قائلة: تم تنفيذ العمل منذ فترة طويلة، فقد صور على «نار هادية»، والحمدلله أصداؤه فاقت التوقعات، وأعجب الجمهور بصورة كبيرة، لاسيما انه يتضمن أغاني قديمة وأزياء وديكورات تراثية جميلة، كاشفة عن ان مخرج العمل رمضان خسروه دقيق ومتعب في اللوكيشن، خصوصا انه يحرص على ان تكون جميع التفاصيل بأفضل مستوى.



يذكر أن مسلسل «سوء المناخ» من تأليف وإخراج: رمضان خسروه، بطولة: زهرة عرفات، تركي اليوسف، جمال الردهان، أحلام حسن، عبدالناصر الزاير، عبدالله البلوشي، نورا العميري، وغيرهم، وتدور أحداثه في الكويت مطلع ثمانينيات القرن الماضي، وذلك أثناء ازدهار سوق المناخ وأثره على الشارع والمجتمع.