سماح جمال



كشف المخرج والمؤلف عبدالعزيز صفر لـ «الأنباء»، عن تحضيراته لتأليف مسلسله الجديد، وأنه مازال في مرحلة الكتابة للفكرة والقصة، «التي ستكون بعيدة كليا عن تناول القضايا الاجتماعية المستهلكة، والتي لا أحبذ مشاهدتها شخصيا».



وعن رأيه بالتوجه الحالي على المنصات لتناول قضايا القتلة المتسلسلين، فقال: تعتبر هذه الكتابة من أصعب أنواع الكتابات الموجودة وليست بالسهولة التي يعتقدها البعض، وللأسف بعض «الربع» للآن يتصورون ان الكتابة عن الجرائم والألعاب العقلية تحتاج فقط «طوفة عليها صور وموصول بين الصور بخيوط» وكأنه لا توجد دلائل بصرية أخرى تصور هذا النوع من الأعمال.



من ناحية أخرى، كشف صفر عن عرض مسرحية «المحترمين» في أكتوبر المقبل في دولة قطر، وبعدها ستكون هناك عروض في أبوظبي، وأضاف قائلا: مازلنا في مرحلة تفكير بأن تعود المسرحية بعد هذه الجولة لعرضها الأخير في الكويت.



وعن المسرحية التي يتكرر عرضها في أكثر من دولة هل تقدم كما قدمت أول مرة أم يدخل عليها بعض التعديلات والتغيرات، قال: التغيير أمر طبيعي والمسرح متغير ونابض وليس جامدا، وهذا ما يكسبه سحرا خاصا، ففي مسرحية «المحترمين» عندما عرضناها على مسرح عبدالحسين عبدالرضا الديكور كان طابقين، لكن عرضنا في أبها بحكم أن المسرح لم يتح لنا فرصة بنائه على طريقة طابقين فقمنا بتغيير الديكور، وبالتالي اختلفت الحركة والإضاءة، وفي بعض الأحيان بحكم معطيات تتعلق بالوقت، وعلينا أن نكون مرنين وسريعين في التعامل بما لا يتعارض مع قيمة وجودة العمل الذي نقدمه.