مفرح الشمري



اختارت اللجنة العليا المنظمة لمهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما بدورته السادسة، التي تقام تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية، مدير ديوان صاحب السمو حاكم الفجيرة ونائب رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام ورئيس مهرجان الفجيرة الشاعر والكاتب المسرحي محمد الضنحاني الشخصية العامة العربية للمهرجان بدورته الجديدة التي تقام تحت شعار «القاهرة عاصمة المونودراما» مطلع الشهر المقبل وتستمر حتى الخامس من الشهر نفسه، حيث سيقام حفل تكريم الشاعر والكاتب محمد الضنحاني في دار الأوبرا المصرية من خلال أمسية تسلط الضوء على إنجازات الشاعر الضنحاني في الشعر والأدب والكتابة المسرحية والتلفزيونية وعالم الروايات وستحمل هذه الأمسية عنوان «محمد سعيد الضنحاني.. سيرة فنية ملهمة».



من جانب آخر، تشارك فرقة مسرح دبا الفجيرة في الدورة السادسة لمهرجان ايام القاهرة الدولي للمونودراما من خلال مسرحية «الليلة الأخيرة» تأليف الشاعر والكاتب محمد الضنحاني وتمثيل لمياء كرم وإخراج فيصل جواد، كما تشارك مصر في مسرحية «سيب نفسك» من إخراج جمال ياقوت، والجزائر تشارك بمسرحية «ميرا» إخراج هشام بوسهلة، والعراق يشارك بمسرحية «شغف» من إخراج علي السعيدي، وسلطنة عمان تشارك بمسرحية «بلا اسم» للمخرج أحمد الشبلي، وتونس تشارك بمسرحية «عطش» للمخرجة شيماء فتحي، والسودان بمسرحية «الحذاء» للمخرج زهير عبدالكريم، وألمانيا تشارك بمسرحية «2077» للمخرج simon Elfeler وهو عرض مشترك بين ألمانيا وفلسطين، وإيطاليا تشارك بعرض Burrnesha30، والارجنتين بعرض un Limon Medio limon.