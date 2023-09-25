يعقوب العوضي



يبدأ منتخبنا الوطني لكرة اليد في الـ 7.00 صباح اليوم مشواره في دورة الألعاب الآسيوية الـ 19 والمقامة في الصين، وذلك حين يلتقي منتخب تايلند ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الاولى.



وقد استعد منتخبنا خلال 3 مراحل بدأها محليا بقيادة المدير الفني المدرب الوطني فيصل صيوان والمدرب الجزائري سعيد حجازي، ثم انتقل الأزرق إلى مونتنيغرو في معسكر خارجي خاض خلاله عدة مباريات ودية في القسم الثاني من مرحلة الإعداد، وأنهى الاستعداد في القسم الثالث بمعسكر خارجي في سلوفينيا. وفي هذا السياق، أكد فيصل صيوان أن أغلب العناصر الحالية في المنتخب الوطني لا تملك خبرة المشاركات الخارجية ولدينا عدة غيابات بداعي الإصابة، حيث حرمنا من جهود سيف العدواني، وفواز المشاري، وفواز الشمري، ومحمد عامر وعبدالعزيز ياسين. وذكر أن الأزرق يتطلع من خلال البطولة الى بناء منتخب قادر على المنافسة في المستقبل ولدينا استحقاقات مقبلة مهمة ونثق في إمكانات اللاعبين والجهازين الإداري.