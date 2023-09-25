يستأنف لاعب منتخبنا الوطني للتايكوندو علي المرشاد منافساته في مسابقة وزن تحت 58 كغ في الدورة الآسيوية في الساعة 5 فجرا عندما يقابل الصيني جينج كي. هذا، وأكد مدرب منتخب التايكوندو وليد المرشاد على جاهزية اللاعب المرشاد لخوض غمار المنافسات، مضيفا أن اللاعب يسعى إلى المنافسة والتأهل إلى الأدوار النهائية من الدورة وتقديم المستوى الذي يليق بسمعة الكويت.



فيما ستلعب اللاعبة سارة الفقعان واللاعب عبدالرحمن الفضل أدوار الترضية في مسابقة التجديف الفردي في الساعة 4 فجرا، بينما يسعى لاعب السباحة وليد عبدالرزاق إلى تعويض خروجه من سباق 100م حرة بالتأهل في سباق 50م حرة، ويبدأ منتخب الملاكمة منافسات الدورة عندما يلعب منصور خليفة مباراته الأولى بوزن تحت 51 كغ مع لاعب منتخب تايبيه تيوبو، ويأمل منتخبنا الوطني لرماية البندقية 10م اجتياز التصفيات والتأهل إلى الأدوار النهائية وتحقيق الإنجاز بدخول مسابقة الفردي والزوجي عن طريق علي المطيري وسعود السبيعي وعبدالله الحربي.



وفي منافسات المبارزة، استطاع لاعب منتخبنا الوطني في سلاح فلوريه على النصار مجاراة المصنف العاشر على العالم الياباني ماتسوماك في بداية المواجهة في دور الـ 16 إلا أن قلة الخبرة لم تسعف النصار ليتفوق الياباني ويخرج من المنافسة، وكان اللاعب علي عباس خرج من منافسات فلوريه في التصفيات الأولية.



من جهته، ذكر لاعب منتخبنا الوطني للمبارزة علي النصار أن المنافسة كانت قوية في التصفيات، وتمكن من اجتياز المرحلة الأولى بفضل توجيهات المدرب سعود زامل، مضيفا ان تأهله إلى الدور 16 جاء بعد تغلبه على منافسه لاعب منتخب فيتنام بنتيجة 15-6 إلا ان مواجهته للمصنف العاشر على العالم الياباني ماتسوماك أدت إلى خروجه لفارق الخبرة.



وعلى صعيد متصل، أكد مدرب منتخبنا الوطني للمبارزة سعود الزامل أن اللاعبين علي النصار وعلي عباس قدما مستوى فنيا مرضيا في التصفيات الأولية في مسابقة سلاح فلوريه، مضيفا ان المنافسة كانت قوية بالتأهل إلى الأدوار النهائية.



في غضون ذلك، خرج لاعب منتخبنا الوطني للسباحة وليد عبدالرزاق من الدور التمهيدي بعد حصوله على المركز الخامس بزمن وقدره 50.03 ثانية في مسابقة 100م حرة، كما لم يحالف الحظ منتخب الجودو بخسارة مشعل العلي من الياباني كوندو وخسارة سعود العميري من اللاعب الفلبيني ناكانوز في الدور التمهيدي.



ولم يكن لاعب منتخب الألعاب الإلكترونية مشاري الظفيري موفقا أمام منافسه البحريني الفقيهي بعد خسارته بنتيجة 1-2 في الدور الثاني، وكان قد تأهل للدور الثاني بعد فوزه على لاعب منتخب فلسطين 2-1، كما خسر لاعبا التنس عيسى قبازرد وبدر القحطاني بنتيجة 0-2 من التايلندي كاسيدت سامريج ومن اللاعب الأوزبكي فومي في مباريات الفردي، كما خسرا في مباراة الزوجي من المنتخب الأوزبكي.