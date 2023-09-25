الدوحة - فريد عبدالباقي



يدشن النادي العربي مشواره في بطولة الدوحة الدولية لكرة السلة 2023، في نسختها الثانية التي ستقام خلال الفترة من 25 إلى 30 الجاري بمشاركة 8 فرق، إذ سيخوض مباراته الأولى أمام فريق ميرالكو بولتز الفلبيني في الـ 8:00 مساء اليوم بصالة الغرافة، في أولى مباريات المجموعة الثانية التي تضم أيضا الزمالك المصري، والأهلي الليبي، فيما تضم المجموعة الأولى الحكمة اللبناني حامل اللقب برفقة بيروت اللبناني ودجلة الجامعة العراقي، والفتح المغربي.



وستقام البطولة بتنظيم شركة «دوحة أكتيف سبورتس» وبإشراف الاتحاد القطري لكرة السلة، وتأتي البطولة قبيل انطلاق بطولة الأندية العربية 35 لكرة السلة المقررة إقامتها بضيافة نادي قطر خلال الفترة من 1 إلى 12 أكتوبر المقبل، حيث يترقب ناديا الكويت حامل اللقب والقادسية، سحب قرعة البطولة.



وفي اليوم التالي، يلتقي العربي مع الزمالك المصري في الـ 8:00 مساء الغد، ويختتم مباريات دور المجموعات بلقاء الأهلي الليبي في الـ 4:30 مساء الأربعاء المقبل، على أن يتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى الدور نصف النهائي يوم 29 الجاري. ويترأس بعثة العربي، المدير الإداري لكرة السلة علي باقر، بالإضافة إلى 12 لاعبا، بجانب المدرب الصربي ديغان توميتش ومدرب اللياقة البحريني ناصر عباس، ودكتور الفريق التونسي سليم الشريف، وإداري الفريق عبدالعزيز بوعباس، ويغيب عن الفريق مشعل السليم لظروف الدراسة، وعبدالرحمن كوسار لظروف خاصة.