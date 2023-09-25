يحيى حميدان



نجحت إدارة نادي برقان في تجديد عقد حارس المرمى أحمد الفضلي لموسم آخر مع فريق كرة القدم بعدما مثل «الذهبي» في النصف الثاني من الموسم الماضي.



ودخل الفضلي (41 سنة) تدريبات برقان في الأيام الماضية بعد وصول المفاوضات معه للنهاية السليمة، حيث غاب عن رحلة إعداد الفريق ومعسكره الخارجي في مصر. وسبق للفضلي تمثيل أندية كاظمة والقادسية واليرموك والجهراء.



وبذلك تكون إدارة «الذهبي» قد أنهت تعاقداتها بضم الفضلي، إضافة الى التوقيع مع المهاجم الدولي السابق عبدالهادي خميس.



ويستعد برقان في الوقت الحالي لمواجهة التضامن يوم 28 الجاري في الجولة الثالثة من دوري «زين» للدرجة الأولى بصفوف مكتملة دون غيابات.



ولعب «الذهبي» خلال فترة التوقف مباراتين تجريبيتين، حيث تغلب على النصر 3-2 وتعادل مع القادسية 2-2.



الى ذلك تقدم مدير فريق برقان حصين السبيعي بالشكر لرئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي النصر لموافقتهم على استضافة تدريبات «الذهبي» بداية من الأسبوع الحالي وحتى الانتهاء من أعمال الصيانة في ملعب برقان.